"Це було магічно, щиро, емоційно": учасниця "Холостяка" вийшла заміж (фото)
Учасниця 12 сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександра Погорєлова вийшла заміж. Вона поділилася неймовірними світлинами зі своєї весільної церемонії.
Про це Олександра Погорєлова повідомила на своїй Instagram-сторінці.
Церемонія весілля відбулася 25 травня 2025 року в столиці. Дівчина одягнула цікавий образ: довгу прозору мереживну сукню, яку доповнила білим піджаком і босоніжками на підборах. Її коханий, обличчя якого Олександра досі не розкриває, був у чорних штанях та білій сорочці.
"Я тепер дружина. 25.05.2025 — день, який назавжди залишиться в моєму серці. Це було магічно, щиро, емоційно і неймовірно красиво. Дякую всім, хто був поруч", — написала вона у соцмережах.
На святкуванні був присутній також батько Олександри, який служить у Збройних силах України.
Додамо, що пропозицію зірці "Холостяка" зробили 23 грудня 2024 року. Раніше вона писала: "Він прийшов — і залишився. Без пафосу, без зайвих слів. Просто з теплом, турботою і серцем, яке стало моїм".
Зазначимо, що Олександра Погорєлова брала участь у 12 сезоні "Холостяка", де головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Вона покинула шоу за крок до фіналу.
"Холостяк": що відомо про проєкт
Фокус раніше писав, що героєм 14 сезону "Холостяка", який вийде у 2025 році, став Тарас Цимбалюк. Він розповів, чому погодився на участь у проєкті. Актор каже, що на це є кілька причин. За його словами, перша причина, чому він вирішив піти на шоу "Холостяк" — це те, що він бачить цей проєкт для себе, як новий телевізійний досвід та виклик.
Український актор і військовослужбовець Данило Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".
Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран та письменник Олександр "Терен" Будько. Його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.