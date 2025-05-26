"Це було магічно, щиро, емоційно": учасниця "Холостяка" вийшла заміж (фото)

Учасниця 12 сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександра Погорєлова вийшла заміж. Вона поділилася неймовірними світлинами зі своєї весільної церемонії.

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Про це Олександра Погорєлова повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Церемонія весілля відбулася 25 травня 2025 року в столиці. Дівчина одягнула цікавий образ: довгу прозору мереживну сукню, яку доповнила білим піджаком і босоніжками на підборах. Її коханий, обличчя якого Олександра досі не розкриває, був у чорних штанях та білій сорочці.

Саша Погорєлова вийшла заміж Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

"Я тепер дружина. 25.05.2025 — день, який назавжди залишиться в моєму серці. Це було магічно, щиро, емоційно і неймовірно красиво. Дякую всім, хто був поруч", — написала вона у соцмережах.

Учасниця Холостяка вийшла заміж Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

На святкуванні був присутній також батько Олександри, який служить у Збройних силах України.

Додамо, що пропозицію зірці "Холостяка" зробили 23 грудня 2024 року. Раніше вона писала: "Він прийшов — і залишився. Без пафосу, без зайвих слів. Просто з теплом, турботою і серцем, яке стало моїм".

Олександра Погорєлова стала нареченою в грудні 2024 року Фото: www.instagram.com/oleksandra_pogorelova

Зазначимо, що Олександра Погорєлова брала участь у 12 сезоні "Холостяка", де головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Вона покинула шоу за крок до фіналу.

"Холостяк": що відомо про проєкт

Фокус раніше писав, що героєм 14 сезону "Холостяка", який вийде у 2025 році, став Тарас Цимбалюк. Він розповів, чому погодився на участь у проєкті. Актор каже, що на це є кілька причин. За його словами, перша причина, чому він вирішив піти на шоу "Холостяк" — це те, що він бачить цей проєкт для себе, як новий телевізійний досвід та виклик.

Український актор і військовослужбовець Данило Мірешкін обурився через вибір Тараса Цимбалюка на роль героя 14-го сезону шоу "Холостяк" і загалом існування в країні, за його словами, "низькопробних інтелектуальних проєктів".

Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран та письменник Олександр "Терен" Будько. Його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.