"Сіпається око від процесу": переможниця "Холостяка" повідомила про зміни в особистому житті

Переможниця 13-го сезону проєкту "Холостяк", блогерка Інна Бєлєнь повідомила, що вирішила з’їхатись із хлопцем. Наразі пара шукає квартиру в оренду в Харкові.

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Інна Бєлєнь до останнього тримала інтригу та запропонувала підписникам в Instagram вгадати, на який крок вона з хлопцем наважилася. Дівчина опублікувала відповідні stories

Інна Бєлєнь в Інстаграм Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

"У мене вже трохи сіпається око від цього процесу", — написала Інна у підписі до одного з фото.

Stories Інни Бєлєнь Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Багато підписників вирішили, що пара готується до появи дитини, весілля або планує робити ремонт. Однак ці варіанти виявились неправильними.

За словами блогерки, вони вирішили з'їхатися й шукають квартиру в Харкові.

"Так, ми вирішили жити разом, тому шукаємо квартиру. Ремонт ніхто поки що у квартирі хлопця не робитиме, тому ми шукаємо квартиру. Але ви не уявляєте, наскільки це виявилося складно, це просто треш. Усі почали повертатися до Харкова, і ніхто поки що не готовий купувати квартиру, тому що тут часто "прилітає", тому всі орендують. Я вже переглянула квартир, напевно, 20. Ціна оренди, як у Києві, але все одно не можемо знайти", — пояснила Бєлєнь.

Вона також зізналась, що дуже вибаглива і думає, що "напевно її бояться вже всі рієлтори". Дівчина каже, що головним її запитом під час пошуку квартири є велика кухня та диван, а такий варіант важко знайти у Харкові.

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Фокус також писав, що колишня учасниця 12 сезону романтичного шоу "Холостяк" Марина Голд розповіла, що чекає на первістка. Дівчина опублікувала відео, в якому вона зі своїм чоловіком креативним способом демонструють, що скоро стануть батьками.