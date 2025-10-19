"Сміття": ексобраниця Терена публічно "проїхалась" по новому фільму, в якому він зіграв (фото)

29-річна переможниця 13 сезону шоу «Холостяк» і волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь опублікувала жорсткий відгук на фільм "10 блогерят", в якому одну з головних ролей виконав ветеран і блогер Олександр Терен. Вона поділилась, що її бойфренд навіть заснув під час перегляду.

"Прийшли на фільм "10 блогерят". Такого сміття в кінематографі я давно не бачила", — зазначила Бєлєнь на своїй сторінці в Instagram.

Оцінюючи українську детективну комедію 2025 року, вона поставила їй лише один бал з десяти.

"Ідея — не цікава. Сенсу — О. Виконання — таке собі", — пояснила волонтерка.

Вона наголосила, що кінокартина містила багато нецензурної лексики. Окрім того, на екрані "вбивали всіх підряд".

"До кінця не подивились. Краще витратити час на щось більш цікаве", — підсумувала Бєлєнь.

Вона зауважила, що не має претензій до акторів, які зіграли у фільмі "10 блогерят". Одним з них, зокрема, був герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен, який виконав одну з головних ролей у детективній комедії.

Відео дня

Публікація Інни Бєлєнь після перегляду фільму "10 блогерят" Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Також волонтерка розповіла, що її бойфренд Іван і їхній собака Міккі заснули під час перегляду.

"Всі інші трохи подивились, бо є пиво і попкорн", — додала Бєлєнь.

Інша публікація Інни Бєлєнь стосовно фільму Фото: Інна Бєлєнь/Instagram

Нагадаємо, після завершення 13 сезону "Холостяк" і мовного скандалу в соцмережах стало відомо, що ветеран Олександр Терен і його обраниця Інна Бєлєнь розійшлися. Однак згодом блогерка Олена Мандзюк заявила, що стосунки пари й не були справжніми, а Терена насправді "використав" телеканал. Сам ветеран поділився в інтерв’ю, що спілкувався з Бєлєнь після проєкту, але не може назвати це близькими стосунками.

У липні цього року волонтерка Інна Бєлєнь заявила у соцмережах, що з’їжджається з новим бойфрендом. Пара збиралася жити разом у Харкові та підшукувала квартиру для оренди.