"Я сказала "Так": переможниця "Холостяка" виходить заміж (фото)

29-річна блогерка, волонтерка і переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь повідомила про те, що прийняла пропозицію руки і серця.

На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що її обранцем став чоловік, якого вона знає дуже давно.

"Я сказала "ТАК"! Наша історія почалася ще 2002 року, коли ми стояли на одній шкільній лінійці. У 2013-му, в 11 класі, ми листувалися годинами… але тоді нам чогось не вистачало, щоб зробити перший крок", — пише блогерка.

Інна зазначає, що він їй подобався ще тоді, але вдавала, що їй байдуже.

"І ось 2025 рік — ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім'я ставала більшою. Люблю тебе, Яловенко! Я ніколи не думала, що одного разу скажу "так" із таким серцем, що воно ледве вміщається в грудях", — йдеться в повідомленні.

Відео дня

Блогерка похвалилася каблучкою від коханого чоловіка Фото: instagram.com/innka_belen/

Пост Бєлєнь доповнила фото, на якому демонструє свою обручку з діамантом.

Останні місяці Інна не приховує від підписників свого коханого, зізнаючись йому у своїх почуттях, публікуючи відео поцілунків і спільних фотосесій. 8 вересня пара навіть показала поповнення в родині у вигляді собаки.

Інна Бєлєнь: що про неї відомо

Бєлєнь стала відомою на всю країну після перемоги в шоу "Холостяк", де завоювала серце Олександра Будька ("Терен").

Після закінчення проєкту між ними справді були стосунки, проте на початку лютого 2025 року вони оголосили про розрив, а вже в травні Інна зізналася, що знову закохана.

У мережі подейкували, що насправді між ними стосунків і не було. Про це заявляла навіть близька подруга ветерана, блогерка Олена Мандзюк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Інна Бєлєнь заінтригувала фото з обручкою на тлі червоних кульок і троянд.

Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" опублікувала жорсткий відгук на фільм "10 блогерів", у якому одну з головних ролей виконав її колишній.

Крім того, сам "Терен" говорив, що спілкувався з Бєлєнь після проєкту, але не може назвати це близькими стосунками.