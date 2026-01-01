Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Холостяк 14 сезон

Цимбалюк засвітився з фіналісткою "Холостяка": переможниця шоу відреагувала (фото)

переможниця холостяка надін головчук відреагувала на зустріч цимбалюка з половинкіною
Тарас Цимбалюк та Надін Головчук | Фото: СТБ

Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поїхав зустрічати Новий 2026 рік до Буковелю. Там йому несподівано склала компанію фіналістка проєкту Анастасія Половинкіна.

Кадрами відпочинку в Карпатах артист поділився у своєму Instagram. Цимбалюка та Половинкіну "зловили", коли ті позували біля одного з місцевих ресторанів.

Актор репоснув фото до себе в соцмережу, проте ніяк не прокоментував зустріч з дівчиною, якій буквально тиждень тому відмовив перед всією країною.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна
Фото: Instagram

Згодом акторка Олена Світлицька, подруга Цимбалюка, сфотографувала їх з Настею в закладі. Цей кадр актор також репоснув собі в Instagram. Цікаво, що сама Анастасія не залишила згадок про сьогоднішню зустріч з "Холостяком" у соцмережах.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна
Фото: Instagram

Реакція переможниці "Холостяка"

Тим часом модель з Хмельницького Надін Головчук зустріла Новий 2026-й окремо від Тараса. Вона також прямувала до Буковелю, проте зупинилася по дорозі.

Відео дня

Дівчина явно побачила фото актора з фіналісткою проєкту.

"Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним Тарасу та Насті. Лечу до вас", — написала Надін, показавши кадри з лазні.

Надін Головчук
Надін Головчук
Фото: Instagram

"Холостяк-14" — фінал сезону

У п'ятницю, 26 грудня, в останньому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14 сезону стала модель з Хмельницького Надін Головчук. А Анастасія Половинкіна, проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку, за крок до закінчення шоу отримала відмову.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Цимбалюк здивував зверненням до фіналістки проєкту Половинкіної.