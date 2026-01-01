Цимбалюк засвітився з фіналісткою "Холостяка": переможниця шоу відреагувала (фото)
Український актор та герой 14-го сезону шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк поїхав зустрічати Новий 2026 рік до Буковелю. Там йому несподівано склала компанію фіналістка проєкту Анастасія Половинкіна.
Кадрами відпочинку в Карпатах артист поділився у своєму Instagram. Цимбалюка та Половинкіну "зловили", коли ті позували біля одного з місцевих ресторанів.
Актор репоснув фото до себе в соцмережу, проте ніяк не прокоментував зустріч з дівчиною, якій буквально тиждень тому відмовив перед всією країною.
Згодом акторка Олена Світлицька, подруга Цимбалюка, сфотографувала їх з Настею в закладі. Цей кадр актор також репоснув собі в Instagram. Цікаво, що сама Анастасія не залишила згадок про сьогоднішню зустріч з "Холостяком" у соцмережах.
Реакція переможниці "Холостяка"
Тим часом модель з Хмельницького Надін Головчук зустріла Новий 2026-й окремо від Тараса. Вона також прямувала до Буковелю, проте зупинилася по дорозі.
Дівчина явно побачила фото актора з фіналісткою проєкту.
"Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним Тарасу та Насті. Лечу до вас", — написала Надін, показавши кадри з лазні.
"Холостяк-14" — фінал сезону
У п'ятницю, 26 грудня, в останньому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14 сезону стала модель з Хмельницького Надін Головчук. А Анастасія Половинкіна, проєктна менеджерка з Києва, яка працює у сфері мілтеку, за крок до закінчення шоу отримала відмову.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 29-річна блогерка, волонтерка і переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь виходить заміж.
- Після завершення проєкту переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук публічно натякнула, що її тріумф міг бути помилкою.
Крім того, Цимбалюк здивував зверненням до фіналістки проєкту Половинкіної.