Михайлова та Галич розкритикували відпочивальників Буковелю: їм нагадали поїздки за кордон
Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова та співак Женя Галич розкритикували відомих людей, які хизуються гучним відпочинком у соціальних мережах під час війни.
Відповідні дописи Михайлова і Галич опублікували у Threads на початку 2026-го року, коли багато людей відпочивають під час свят у Буковелі.
Женя Галич про відпочинок під час війни
Лідер рок-гурту O.Torvald зазначив, що не проти свят і відпочинку, але демонстрація розкішного способу життя в соціальних мережах "сильно ріже очі".
"Нах*я? Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією. Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку. Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п**арів, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?, — написав співак.
Реакція людей:
У коментарях українці розділилися у своїх думках щодо допису співака. Були й ті, хто нагадав Галичу його поїздки за кордон:
- "Бо аудиторія хоче картинку. Так, за такий відпочинок можна було купити машину для задач, але то не пафос для аудиторії".
- "А ви не провокуйтесь. Просто люди роблять, що хочуть. Чому повинні стримувати свої бажання, тому що комусь погано або хтось не може собі дозволити це. Можливо це заздрість, що хтось може собі дозволити а ви не можете, а заздрість це погана штука, яка робить гірше тільки вам".
- "Я вже кілька років про це пишу: жити своє життя не значить, що це треба публікувати".
- "Так військові також відпочивають у Буковелі: їм та їх дружинам також не можна викладати фото?"
Допис Аліни Михайлової
Михайлова у свою чергу згадала про проєкт "Холостяк".
"Люди набрали собі аудиторію, щоб постити, як вони бухають, страждають, бо їх не обрали в шоу, як вони ах**нно відпочивають з кєнтами в Буковелі, несуть пустий контент класного, веселого, абсолютно безтурботного життя. Особливо від цього трошки горить "на фоні" того, що під час чергового удару росіян по Харкову загинула дитина. "На фоні" війни в країні", — написала Михайлова.
Керівниця медичної служби "УЛЬФ" звернулася до публічних людей: "Викупайте трошки контекст, в якому живе країна, де вам ах**нно, весело живеться".
На думку Михайлової, більшість блогерів "транслюють відірваний від реальності країни контент".
Реакція людей
У коментарях користувачі мережі також подискутували щодо цієї теми:
- "Мені, як цивільній, пекельно соромно за ці публічні "недорозуміння".
- "Аліна, викупайте трохи контекст і зніміть біле пальто нарешті. Ви купуєте мерси і літаєте на відпочинок, точно не вам тут проповідувати".
- "З усією повагою та вдячністю до вас, ви просто неймовірно важку та важливу працю робите, я військових поважаю, мій єдиний брат також військовий він є ветераном, але вибачте будь ласка, ви бажаєте щоб всі українці в українки просто закинули своє життя? Це шоу багато кого відволікає і це правда, але це не означає що всі, хто там приймав участь або дивився, що забули, що відбувається в нашій країні, адже коли ви їдете в відпустку, ви також відпочиваєте і це круто і класно".
- "У вас подвійні стандарти".
- "Як добре, що я навіть не розумію, про кого мова. Але як прикро, що ці персонажі досі "не в контексті".
Під коментарями про відпочинок та покупку дорогої автівки інші люди наголошували, що Аліна на війні з часів АТО.
