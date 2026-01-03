Михайлова та Галич розкритикували відпочивальників Буковелю: їм нагадали поїздки за кордон

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова та співак Женя Галич розкритикували відомих людей, які хизуються гучним відпочинком у соціальних мережах під час війни.

Відповідні дописи Михайлова і Галич опублікували у Threads на початку 2026-го року, коли багато людей відпочивають під час свят у Буковелі.

Женя Галич про відпочинок під час війни

Лідер рок-гурту O.Torvald зазначив, що не проти свят і відпочинку, але демонстрація розкішного способу життя в соціальних мережах "сильно ріже очі".

"Нах*я? Ікра, просеко, басейни, білі халати? Все це від людей з аудиторією. Щоб що? Всі розуміють вартість такого відпочинку. Як пояснити все це людям, які ціною свого життя тримають п**арів, щоб ви відпочивали? Можна це робити тихо? Навіщо провокувати?, — написав співак.

Реакція людей:

У коментарях українці розділилися у своїх думках щодо допису співака. Були й ті, хто нагадав Галичу його поїздки за кордон:

"Бо аудиторія хоче картинку. Так, за такий відпочинок можна було купити машину для задач, але то не пафос для аудиторії".

"А ви не провокуйтесь. Просто люди роблять, що хочуть. Чому повинні стримувати свої бажання, тому що комусь погано або хтось не може собі дозволити це. Можливо це заздрість, що хтось може собі дозволити а ви не можете, а заздрість це погана штука, яка робить гірше тільки вам".

"Я вже кілька років про це пишу: жити своє життя не значить, що це треба публікувати".

"Так військові також відпочивають у Буковелі: їм та їх дружинам також не можна викладати фото?"

Жені Галичу нагадали про поїздки за кордон Фото: Threads

Допис Аліни Михайлової

Михайлова у свою чергу згадала про проєкт "Холостяк".

"Люди набрали собі аудиторію, щоб постити, як вони бухають, страждають, бо їх не обрали в шоу, як вони ах**нно відпочивають з кєнтами в Буковелі, несуть пустий контент класного, веселого, абсолютно безтурботного життя. Особливо від цього трошки горить "на фоні" того, що під час чергового удару росіян по Харкову загинула дитина. "На фоні" війни в країні", — написала Михайлова.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" звернулася до публічних людей: "Викупайте трошки контекст, в якому живе країна, де вам ах**нно, весело живеться".

На думку Михайлової, більшість блогерів "транслюють відірваний від реальності країни контент".

Реакція людей

У коментарях користувачі мережі також подискутували щодо цієї теми:

"Мені, як цивільній, пекельно соромно за ці публічні "недорозуміння".

"Аліна, викупайте трохи контекст і зніміть біле пальто нарешті. Ви купуєте мерси і літаєте на відпочинок, точно не вам тут проповідувати".

"З усією повагою та вдячністю до вас, ви просто неймовірно важку та важливу працю робите, я військових поважаю, мій єдиний брат також військовий він є ветераном, але вибачте будь ласка, ви бажаєте щоб всі українці в українки просто закинули своє життя? Це шоу багато кого відволікає і це правда, але це не означає що всі, хто там приймав участь або дивився, що забули, що відбувається в нашій країні, адже коли ви їдете в відпустку, ви також відпочиваєте і це круто і класно".

"У вас подвійні стандарти".

"Як добре, що я навіть не розумію, про кого мова. Але як прикро, що ці персонажі досі "не в контексті".

Аліні Михайловій відповіли на її пост Фото: Threads

Під коментарями про відпочинок та покупку дорогої автівки інші люди наголошували, що Аліна на війні з часів АТО.

