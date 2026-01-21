Українка здивувала, скільки коштує поїхати в Париж на 4 дні: "В сенсі?" (фото)

Українка під нікнеймом y_zharkova показала свою подорож до столиці Франції восени 2025. Цікаво, що лише авіаквиток назад обійшовся в 11 тисяч гривень.

Дівчина чесно розповіла, скільки витратила під час поїздки до Парижа. У TikTok українка поділилася кадрами подорожі.

Скільки коштує поїздка до Парижа

Автобус Львів-Краків туди і назад обійшовся в 2365 гривень.

Авіапереліт в одну сторону коштував 1672 гривні, а назад — 11 055 грн.

"І хто там казав, що зараз дешеві квитки?" —каже авторка відео.

Оскільки вони прилетіли в аеропорт, який розташований за 85 км від Парижа, довелося добиратися до столиці Франції автобусом за 17 євро.

"А назад ми летіли з іншого аеропорту. Добиралися потягом за 13 євро. Але я ще вляпалася і заплатила штраф в 50 євро", — додала українка.

Компанія жила в 10-му окрузі: "Класний район. Близько до метро. Апартаменти вийшли в 5374 гривні з людини".

Зокрема, вони побували в Етреті, квиток туди і назад коштував 1591 грн з людини.

"Зазвичай ми пересувалися пішки або метро. Це 25 євро. На їжу витратили приблизно 50 євро з людини", — додала авторка відео.

Сувеніри — 55 євро.

"Якби не штраф і квитки взяли раніше, вийшло б значно дешевше", — резюмувала українка.

Загалом така поїздка обійшлася в 32 500 гривень.

Реакція мережі

У коментарях українці обговорюють почуті ціни:

"В сенсі в Париж квиток коштує 1700 а назад 11к?".

"Я потратила 2000$ за 5 днів".

"Ліпше ти би то не рахувала, бо мені зле".

