Українці купили будинок в Італії за 18 тисяч євро, але є нюанс: "Це пів біди" (фото)

Українці купили будинок на півдні Італії за 18 тисяч євро, проте разом з оформленням документів усе обійшлося в 30 тисяч євро. Для цього потрібно багато помічників, особливо коли не знаєш мови.

Дівчина на імʼя Тетяна у своєму Instagram детально розповіла, на що пішли ще 12 тисяч євро та який шлях вони пройшли.

Купили будинок в Італії

"І це не просто стіни. Він повністю готовий до життя — з меблями і ремонтом. Поки всі роками збирають на перший внесок або роками беруть іпотеку на 30%, ми вирішили ризикнути. Наш будинок коштував, увага, 18 тисяч євро. Так, за цілий дім, де є вже все, щоб заїхати та жити. Жодних ремонтів, жодних меблевих магазинів. Просто ключі і сонце. Але це тільки верхівка айсберга", — сказала українка.

За її словами, щоб стати власником такого будинку в Італії, потрібно багато помічників, особливо, якщо ви не знаєте мови.

"Послуги нотаріуса та податки це 3500 євро. Юридичний супровід, агенції, перекладачі — ще приблизно 7500 євро. Додайте дрібні витрати на папери та оформлення статусу — це ще приблизно тисяча євро", — зазначила Тетяна.

Пара купила будинок в Італії Фото: Instagram

Усе разом обійшлося в 30 тисяч євро.

"За ці гроші у Варшаві нам би не вистачило навіть на перший внесок за "однушку". А тут ми вже пʼємо каву на власній терасі", — каже українка.

Дім на півдні Італії Фото: Instagram

Українці обрали для життя Італію Фото: Instagram

Тераса в будинку Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі привітали з такою покупкою та ставили багато запитань щодо оформлення:

"А як гроші заробляти в такому невеличкому місті? Чи це навіть село…. Купити дім це одна задача, а далі що?".

"Я вас вітаю. Своє житло це дуже добре".

"Вітаю! Це моя мрія купити будиночок в Італії".

"Вітаю, але це вершника айсбергу, як ви говорите. Попереду вас чекає купа бюрокаратії щоб отримати досвід після того як тимчасовий захист закінчиться. Тож купівля дому це пів біди".

