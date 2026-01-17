Украинцы купили дом в Италии за 18 тысяч евро, но есть нюанс: "Это полбеды" (фото)

Украинцы купили дом на юге Италии за 18 тысяч евро, однако вместе с оформлением документов все обошлось в 30 тысяч евро. Для этого нужно много помощников, особенно когда не знаешь языка.

Девушка по имени Татьяна в своем Instagram подробно рассказала, на что пошли еще 12 тысяч евро и какой путь они прошли.

Купили дом в Италии

"И это не просто стены. Он полностью готов к жизни — с мебелью и ремонтом. Пока все годами собирают на первый взнос или годами берут ипотеку на 30%, мы решили рискнуть. Наш дом стоил, внимание, 18 тысяч евро. Да, за целый дом, где есть уже все, чтобы заехать и жить. Никаких ремонтов, никаких мебельных магазинов. Просто ключи и солнце. Но это только верхушка айсберга", — сказала украинка.

По ее словам, чтобы стать владельцем такого дома в Италии, нужно много помощников, особенно, если вы не знаете языка.

"Услуги нотариуса и налоги это 3500 евро. Юридическое сопровождение, агентства, переводчики — еще примерно 7500 евро. Добавьте мелкие расходы на бумаги и оформление статуса — это еще примерно тысяча евро", — отметила Татьяна.

Пара купила дом в Италии Фото: Instagram

Все вместе обошлось в 30 тысяч евро.

"За эти деньги в Варшаве нам бы не хватило даже на первый взнос за "однушку". А здесь мы уже пьем кофе на собственной террасе", — говорит украинка.

Дом на юге Италии Фото: Instagram

Украинцы выбрали для жизни Италию Фото: Instagram

Терраса в доме Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети поздравили с такой покупкой и задавали много вопросов по оформлению:

"А как деньги зарабатывать в таком небольшом городе? Или это даже село .... Купить дом это одна задача, а дальше что?".

"Я вас поздравляю. Свое жилье это очень хорошо".

"Поздравляю! Это моя мечта купить домик в Италии".

"Поздравляю, но это верхушка айсберга, как вы говорите. Впереди вас ждет куча бюрокаратии чтобы получить опыт после того как временная защита закончится. Так что покупка дома это полбеды".

