Пара переехала из города в сельский дом за 16 тысяч долларов: что они там сделали (фото)

София и Андрей живут в селе на Тернопольщине с двумя детьми. Ранее они находились в Киеве, однако решили быть ближе к природе.

Супруги рассказали свою историю Иванке Дячук. София и Андрей сами родом с запада Украины.

Почему переехали в деревню

Героиня видео говорит, что она — "городская девочка", которая когда-то даже не представляла жизни в селе. София училась в Киеве и видела свою жизнь только там.

Во время эпидемии коронавируса они приехали к Андреевым родителям в село и так началась их история подальше от города.

Пара долго жила на съемных квартирах, поэтому накопила немного мебели.

Деревня, где живет пара Фото: YouTube

София показывает их дом Фото: YouTube

София показывает их дом в деревне Фото: YouTube

Что сделали в доме

София и Андрей сделали ванную и туалет. Буквально за неделю положили плитку и ламинат. В частности, в ванной есть теплый пол. А на кухне почти ничего пока не сделали.

"Еще когда мы жили в Киеве, я работал на двух или на трех работах, и все сводилось к тому, что вроде я и работаю, а нигде этого не видно. Мы там живем в Киеве, едим, пьем, ездим разглядывать какие-то места. Жизнь такая какая-то серая, не давала нам никаких красок", — говорит мужчина.

София показывает ванну Фото: YouTube

Нарисовали дерево на стене Фото: YouTube

София в декрете начала вязать на заказ и продавать это в сети. В то же время пара начала активно снимать контент.

Супруги шутят, что в интернете они познакомились, там же и нашли свой дом. В 2021 году жилье стоило 12 500 долларов. Со временем сам дом подешевел, а территория вокруг подорожала. Вместе с оформлением документов пара отдала за недвижимость около 16 тысяч долларов.

Мобильная связь и интернет там довольно плохая, а в целом все необходимые коммуникации есть.

Комната в доме Фото: YouTube

По словам пары, с соседями у них хорошие отношения.

Отапливают дом конвекторы и печка.

"Если у нас будет возможность, мы хотим сделать что-то более комфортное для детей", — говорит Андрей.

Реакция сети

В комментариях украинцы с позитивом и теплом отреагировали на видео с Софией и Андреем:

"Мне нравится, что сейчас люди живут как хотят, как им нравится, а не слушают, что о них говорят люди. Хорошие и умные молодые люди, имеют цель и к ней идут, желаю осуществления всех мечтаний. Вы молодцы!!!".

"Светлые, прикольные, современные люди! Дочь так сознательно и спокойно говорит! Я в восторге! Спасибо за прекрасное видео, вдохновляют такие истории".

"Какое счастье, что такие перспективные, молодые люди поселились в селе. Наши села на самом деле хорошие. А люди еще лучше".

