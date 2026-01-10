Пара переїхала з міста в сільський будинок за 16 тисяч доларів: що вони там зробили (фото)

Софія та Андрій живуть у селі на Тернопільщині з двома дітьми. Раніше вони перебували в Києві, проте вирішили бути ближче до природи.

Подружжя розповіло свою історію Іванці Дячук. Софія та Андрій самі родом із заходу України.

Чому переїхали в село

Героїня відео каже, що вона — "міська дівчинка", яка колись навіть не уявляла життя в селі. Софія вчилася в Києві та бачила своє життя лише там.

Під час епідемії коронавірусу вони приїхали до Андрійових батьків у село і так почалася їхня історія подалі від міста.

Пара довго жила на зйомних квартирах, тому накопичила трохи меблів.

Село, де живе пара Фото: YouTube

Софія показує їхню хату Фото: YouTube

Софія показує їхню хату в селі Фото: YouTube

Що зробили в хаті

Софія та Андрій зробили ванну та туалет. Буквально за тиждень поклали плитку та ламінат. Зокрема, у ванній є тепла підлога. А на кухні майже нічого поки не зробили.

"Ще коли ми жили в Києві, я працював на двох чи на трьох роботах, і все зводилося до того, що наче я і працюю, а ніде цього не видно. Ми там живемо в Києві, їмо, пʼємо, їздимо роздивлятися якісь місцини. Життя таке якісь сіре, не давало нам ніяких барв", — каже чоловік.

Софія показує ванну Фото: YouTube

Намалювали дерево на стіні Фото: YouTube

Софія в декреті почала вʼязати на замовлення та продавати це в мережі. У той же час пара почала активно знімати контент.

Подружжя жартує, що в інтернеті вони познайомилися, там же і знайшли свій будинок. У 2021 році житло коштувало 12 500 доларів. З часом сам будинок здешевшав, а територія навколо здорожчала. Разом з оформленням документів пара віддала за нерухомість близько 16 тисяч доларів.

Мобільний звʼязок та інтернет там доволі поганий, а в цілому всі необхідні комунікації є.

Кімната в домі Фото: YouTube

За словами пари, із сусідами в них хороші стосунки.

Опалюють дім конвектори і грубка.

"Якщо в нас буде можливість, ми хочемо зробити щось більш комфортне для дітей", — каже Андрій.

Реакція мережі

У коментарях українці з позитивом та теплом відреагували на відео із Софією та Андрієм:

"Мені подобається, що зараз люди живуть як хочуть, як їм подобається, а не слухають, що про них говорять люди. Хороші і розумні молоді люди, мають мету і до неї йдуть, бажаю здійснення всіх мрій. Ви молодці!!!".

"Світлі, прикольні, сучасні люди! Дочка так свідомо і спокійно балакає! Я у захваті! Дякую за прекрасне відео, надихають такі історії".

"Яке щастя, що такі перспективні, молоді люди поселились у селі. Наші села насправді гарні. А люди ще кращі".

