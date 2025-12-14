Переселенці знайшли хату в селі за 10 тис. грн: що вони там зробили (фото)

Українці, які перебралися з Куп’янська Харківської області до села на Київщині, орендують за 10 тисяч гривень занедбаний будинок. Аби не жити в бруді, вони взялись за ремонт й показують трансформацію житла.

Авторка блогу, зареєстрована у TikTok під ніком @missi_ket, розповідає про цей досвід та регулярно публікує відео, де показує всі етапи ремонту. Що новим господарям вдалось зробити за цей час та які вони мають плани, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Ось той самий будинок, який ми знайшли в Київській області. У ньому збирається жити тато та його мама, тобто моя бабуся. Вони нарешті виїхали з Куп’янська залишивши свій будинок, який розбитий вже не раз, а також квартиру", — ділиться авторка.

За її словами, в цьому помешканні дві кімнати, але немає санвузла, тому в туалет доводиться ходити на вулицю.

Відео дня

Почали з малого

Дівчина додає: "Будинок дуже не доглянутий, не помитий, за ним не стежили. Усе жахливе і старе, шпалери віддираються. Що з цим робити ми до кінця не знаємо, тож почали з малого".

Будинок перебуває у плачевному стані Фото: TikTok

Господар цього будинку — старий дідусь, який "нічого не хоче робити". Мовляв, все, що ви будете тут робити, — я за це платити не збираюся.

"Загалом ми на це згідні, бо вибору загалом немає. До того ж місце розташування дуже зручне — близько до нас", — підсумовує українка.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях попередили її про можливі ризики, адже законний власник може вигнати їх з помешкання, коли ремонт буде завершений. Відповідно гроші та зусилля будуть витрачені даремно.

"А не буде так, що ви все зробите, а дід захоче продати будинок? Будинки в Київській області не дуже дорогі, може, краще відкрити збір і купити свій невеликий будинок?" — написала одна з учасниць обговорення.

У помешканні збираються робити ремонт Фото: TikTok

"Та ні, не вздумайте робити ремонт не в своїй хаті! Або вижнуть, або продадуть, але знову виженуть", — додав інший.

Авторка ролика відповіла на останній коментар: "Вибору немає, дуже хочеться зробити затишок".

"Якщо дід потім не схоче продавати, так його родичі накрутять! Проходили це!" — попередила інша користувачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген разом зі своєю родиною реставрує покинуту садибу посеред гір. Результатами своєї роботи він ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі переваги та недоліки такого житла.

Американський підприємець з Мериленду вирішив допомогти своїм дорослим дочкам, які витрачали тисячі доларів на оренду житла в Нью-Йорку.

Українка Марія Перст вирішила реставрувати старий будинок своєї бабусі. Оскільки помешкання було в плачевному стані, жінці довелося дуже багато попрацювати перед заселенням.