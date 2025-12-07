Чоловік побудував дві квартири у будинку для дочок, щоб вони не платили за оренду (фото)
Американський підприємець з Мериленду вирішив допомогти своїм дорослим дочкам, які витрачали тисячі доларів на оренду житла в Нью-Йорку.
Замість того щоб дивитися, як діти платять шалені гроші за квартиру, 61-річний бізнесмен Джамал Хадар, батько чотирьох дітей, витратив $200 тисяч на будівництво двох окремих апартаментів у власному будинку. Відповідні відео опубліковані у TikTok (@randomscorpiogal).
Економія на оренді
Дізнавшись, що його старша донька 27-річна Джаміла щомісяця віддає $2200 за квартиру з трьома спальнями в районі Коббл-Гілл, а 26-річна Хамида платить $2800 за студію в центрі Брукліну, — чоловік вирішив діяти.
"Для мене вибір був очевидним", — розповів Джамал й зізнався, що завжди хотів, щоб його дочки повернулися додому.
Підприємець розпочав масштабну реконструкцію свого будинку. Спочатку він перетворив підвал на розкішну квартиру для Джаміли площею близько 102 квадратних метрів.
Облаштування квартир
У новому житлі є спальня, повноцінна ванна кімната з підігрівом підлоги, спортзал, бар та зона відпочинку. Донька, яка захоплюється дизайном інтер'єрів, особисто обирала мармурову плитку, дерев'яні покриття та меблі.
Для Хамиди батько створює окреме крило в родинному будинку — студію площею близько 56 квадратних метрів з мінікухнею, ванною кімнатою, спальнею, гардеробною та лаунж-зоною. Крім того, Джамал будує гараж на два автомобілі для дочок.
Поки будівництво триває, Хамида живе у своїй дитячій кімнаті. Завершення робіт заплановане на початок 2026 року. "Не платити за оренду чи електрику — це неймовірно", — зізналася дівчина.
