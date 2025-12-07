Мужчина построил две квартиры в доме для дочерей, чтобы они не платили за аренду (фото)

Американский предприниматель из Мэриленда решил помочь своим взрослым дочерям, которые тратили тысячи долларов на аренду жилья в Нью-Йорке.

Вместо того чтобы смотреть, как дети платят бешеные деньги за квартиру, 61-летний бизнесмен Джамал Хадар, отец четверых детей, потратил $200 тысяч на строительство двух отдельных апартаментов в собственном доме. Соответствующие видео опубликованы в TikTok (@randomscorpiogal).

Экономия на аренде

Узнав, что его старшая дочь 27-летняя Джамила ежемесячно отдает $2200 за квартиру с тремя спальнями в районе Коббл-Хилл, а 26-летняя Хамида платит $2800 за студию в центре Бруклина, — мужчина решил действовать.

"Для меня выбор был очевидным", — рассказал Джамал и признался, что всегда хотел, чтобы его дочери вернулись домой.

Предприниматель начал масштабную реконструкцию своего дома. Сначала он превратил подвал в роскошную квартиру для Джамилы площадью около 102 квадратных метров.

Обустройство квартир

В новом жилье есть спальня, полноценная ванная комната с подогревом пола, спортзал, бар и зона отдыха. Дочь, которая увлекается дизайном интерьеров, лично выбирала мраморную плитку, деревянные покрытия и мебель.

Предприниматель начал масштабную реконструкцию своего дома Фото: TikTok

Для Хамиды отец создает отдельное крыло в семейном доме — студию площадью около 56 квадратных метров с мини-кухней, ванной комнатой, спальней, гардеробной и лаунж-зоной. Кроме того, Джамал строит гараж на два автомобиля для дочерей.

Пока строительство продолжается, Хамида живет в своей детской комнате. Завершение работ запланировано на начало 2026 года. "Не платить за аренду или электричество — это невероятно", — призналась девушка.

Дочери живут в квартирах, которые построил отец Фото: TikTok

