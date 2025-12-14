Переселенцы нашли дом в селе за 10 тыс. грн: что они там сделали (фото)

Украинцы, которые перебрались из Купянска Харьковской области в село на Киевщине, арендуют за 10 тысяч гривен заброшенный дом. Чтобы не жить в грязи, они взялись за ремонт и показывают трансформацию жилья.

Автор блога, зарегистрированная в TikTok под ником @missi_ket, рассказывает об этом опыте и регулярно публикует видео, где показывает все этапы ремонта. Что новым хозяевам удалось сделать за это время и какие они имеют планы, — узнавайте в материале Фокуса.

"Вот тот самый дом, который мы нашли в Киевской области. В нем собирается жить папа и его мама, то есть моя бабушка. Они наконец-то уехали из Купянска оставив свой дом, который разбит уже не раз, а также квартиру", — делится авторка.

По ее словам, в этом помещении две комнаты, но нет санузла, поэтому в туалет приходится ходить на улицу.

Начали с малого

Девушка добавляет: "Дом очень не ухоженный, не помытый, за ним не следили. Все ужасное и старое, обои отдираются. Что с этим делать мы до конца не знаем, поэтому начали с малого".

Відео дня

Дом находится в плачевном состоянии Фото: TikTok

Хозяин этого дома — старый дедушка, который "ничего не хочет делать". Мол, все, что вы будете здесь делать, — я за это платить не собираюсь.

"В целом мы на это согласны, потому что выбора в целом нет. К тому же местоположение очень удобное — близко к нам", — заключает украинка.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях предупредили ее о возможных рисках, ведь законный владелец может выгнать их из дома, когда ремонт будет завершен. Соответственно деньги и усилия будут потрачены зря.

"А не будет так, что вы все сделаете, а дед захочет продать дом? Дома в Киевской области не очень дорогие, может, лучше открыть сбор и купить свой небольшой дом?" — написала одна из участниц обсуждения.

В помещении собираются делать ремонт Фото: TikTok

"Да нет, не вздумайте делать ремонт не в своем доме! Или выжмут, или продадут, но опять выгонят", — добавил другой.

Автор ролика ответила на последний комментарий: "Выбора нет, очень хочется сделать уют".

"Если дед потом не захочет продавать, так его родственники накрутят! Проходили это!" — предупредила другая пользовательница.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.

Американский предприниматель из Мэриленда решил помочь своим взрослым дочерям, которые тратили тысячи долларов на аренду жилья в Нью-Йорке.

Украинка Мария Перст решила реставрировать старый дом своей бабушки. Поскольку помещение было в плачевном состоянии, женщине пришлось очень много поработать перед заселением.