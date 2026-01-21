Украинка удивила, сколько стоит поехать в Париж на 4 дня: "В смысле?" (фото)

Украинка под никнеймом y_zharkova показала свое путешествие в столицу Франции осенью 2025. Интересно, что только авиабилет обратно обошелся в 11 тысяч гривен.

Девушка честно рассказала, сколько потратила во время поездки в Париж. В TikTok украинка поделилась кадрами путешествия.

Сколько стоит поездка в Париж

Автобус Львов-Краков туда и обратно обошелся в 2365 гривен.

Авиаперелет в одну сторону стоил 1672 гривны, а обратно — 11 055 грн.

"И кто там говорил, что сейчас дешевые билеты?" — говорит автор видео.

Поскольку они прилетели в аэропорт, который расположен в 85 км от Парижа, пришлось добираться до столицы Франции на автобусе за 17 евро.

"А обратно мы летели из другого аэропорта. Добирались поездом за 13 евро. Но я еще вляпалась и заплатила штраф в 50 евро", — добавила украинка.

Компания жила в 10-м округе: "Классный район. Близко к метро. Апартаменты вышли в 5374 гривны с человека".

В частности, они побывали в Этрете, билет туда и обратно стоил 1591 грн с человека.

"Обычно мы передвигались пешком или метро. Это 25 евро. На еду потратили примерно 50 евро с человека", — добавила автор видео.

Сувениры — 55 евро.

"Если бы не штраф и билеты взяли раньше, получилось бы значительно дешевле", — резюмировала украинка.

В общем такая поездка обошлась в 32 500 гривен.

Реакция сети

В комментариях украинцы обсуждают услышанные цены:

"В смысле в Париж билет стоит 1700 а обратно 11к?".

"Я потратила 2000$ за 5 дней".

"Лучше ты бы это не считала, потому что мне плохо".

