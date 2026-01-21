Украинка удивила, сколько стоит поехать в Париж на 4 дня: "В смысле?" (фото)
Украинка под никнеймом y_zharkova показала свое путешествие в столицу Франции осенью 2025. Интересно, что только авиабилет обратно обошелся в 11 тысяч гривен.
Девушка честно рассказала, сколько потратила во время поездки в Париж. В TikTok украинка поделилась кадрами путешествия.
Сколько стоит поездка в Париж
Автобус Львов-Краков туда и обратно обошелся в 2365 гривен.
Авиаперелет в одну сторону стоил 1672 гривны, а обратно — 11 055 грн.
"И кто там говорил, что сейчас дешевые билеты?" — говорит автор видео.
Поскольку они прилетели в аэропорт, который расположен в 85 км от Парижа, пришлось добираться до столицы Франции на автобусе за 17 евро.
"А обратно мы летели из другого аэропорта. Добирались поездом за 13 евро. Но я еще вляпалась и заплатила штраф в 50 евро", — добавила украинка.
Компания жила в 10-м округе: "Классный район. Близко к метро. Апартаменты вышли в 5374 гривны с человека".
В частности, они побывали в Этрете, билет туда и обратно стоил 1591 грн с человека.
"Обычно мы передвигались пешком или метро. Это 25 евро. На еду потратили примерно 50 евро с человека", — добавила автор видео.
Сувениры — 55 евро.
"Если бы не штраф и билеты взяли раньше, получилось бы значительно дешевле", — резюмировала украинка.
В общем такая поездка обошлась в 32 500 гривен.
Реакция сети
В комментариях украинцы обсуждают услышанные цены:
- "В смысле в Париж билет стоит 1700 а обратно 11к?".
- "Я потратила 2000$ за 5 дней".
- "Лучше ты бы это не считала, потому что мне плохо".
