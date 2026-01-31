Девушка показала, что купила на Бали за 200 грн: в Украине в разы дороже (фото)

Украинка скупилась на балийском базаре фруктами. За 200 гривен она получила немалый набор продуктов, к тому же некоторые из них экзотические и в Украине стоят гораздо дороже.

В своем Instagram Богдана показала, как прошел ее мини-шопинг на базарчике на острове, который довольно известен во всем мире.

Цены на Бали

"Сколько фруктов я смогу купить на 200 гривен на балийском базаре? Идем проверять. Первым делом иду выбирать авокадо. И они здесь очень большие. Если вы вдруг не поняли, насколько большие, то размером с мою голову. Такое огромное я буду есть целую неделю. Поэтому беру поменьше за 22 гривны", — рассказала автор видео.

Авокадо на базаре Фото: Instagram

Драгонфрут (питахайя), которая в Украине стоит около 400 грн, здесь вышла всего 35 грн.

Драгонфрут (питахайя) Фото: Instagram

"Дальше я увидела такие небольшие ананасики. И один обошелся в 25 гривен. Куда на Бали и без манго — 19 гривен с штучку. Обязательно берем кокос и так он выглядит на пальме, а так он выглядит на базаре", — рассказала Богдана.

Ананас обошелся в 25 гривен Фото: Instagram

Манго за 19 грн Фото: Instagram

Кокосы на пальме Фото: Instagram

Продавцы чистят кокосы Фото: Instagram

Кокос за 37 гривен Фото: Instagram

Если вы хотите купить кокос, его вам обрубают, обрезают — впоследствии делаете в нем дырочку и можно пить прямо из него. Стоит такое удовольствие 37 гривен.

"Еще беру виноград. И, кстати, здесь можно встретить такую подружку. Она тоже винограда хочет. Две веточки — 35 грн", — рассказала украинка.

Животные на рынке Фото: Instagram

Виноград за 35 гривен Фото: Instagram

Вязка бананов обошлась в 32 гривны.

Бананы на Бали продают вязанками Фото: Instagram

"И вот такая поляна у меня получилась на бюджет 200 гривен", — резюмировала автор ролика.

Фрукты на Бали за 200 гривен Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети удивились довольно низким ценам на продукты:

"Чисто будто в Украине в 2018 году закупилась".

"Маленькие ананасики обычно такие сладенькие, аж захотелось".

"А я вчера два огурца за 70 грн купила".

"Между тем в Украине ананасик 350, килограмм мини бананов 400 гривен".

"У нас 1 ананас 200 грн будет, и то по акции".

