Девушка сравнила цены на продукты в Польше и Украине: "Давно заметила это" (фото)

Украинка раскрыла цены на продукты в Польше
Украинка сравнила цены в Польше | Фото: коллаж Фокус

Украинка по имени Богдана рассказала о ценах на продукты в Польше в 2026 году. Что-то дороже, чем в Украине, а что-то почти по такой же цене.

Девушка провела в Instagram экскурсию по супермаркету, который также есть в Украине, для чистоты эксперимента.

Цены на продукты в Польше

"А что по ценам на продукты в Польше? Дешевле или дороже? Идем проверять. Для чистоты эксперимента выбираю "Ашан", потому что он есть и там, и там. И если вы думали, что здесь дешевле, то..." — начала свой рассказ автор видео.

  • Кока-кола 1,5 л — 106 грн (в Украине около 50-60 грн).

"Ладно, теперь идем к немажорным продуктам. Беру большую сметану — 58 грн. То же самое, что в Украине. А обычное молоко стоит — 47, 53 грн. Тоже плюс-минус то же самое. Но меня больше удивляет, что оно все стоит в упаковках и надо самому его выковыривать", — заметила Богдана.

Мясо дороже — куриная грудка 350 грн за кг, тогда как в Украине — 250.

Различные яйца в Польше

"А вот с яйцами здесь вообще прикол. Кроме того, что есть яйца разного размера — м, л. Здесь яйца еще и делятся на: "снесла курица, которая была только в сарае" и "снесла курица, которая была в сарае и выходила на улицу". Десять яиц среднего размера от обычной курицы — 126 грн. А от "свободной" — 145", — рассказала Богдана.

В Украине десяток яиц обойдется в около 70-80 грн.

  • Картофель мытый — 100 грн за 2,5 кг.
  • Немытый — 18 грн за кг.
  • Капустина — 25 грн за кг.
  • Багет — 30-40 грн.
  • Половинка литовского хлеба — 120 грн.
  • Апельсиновый сок — 100 грн.
  • Томатная паста — 42 грн.
  • Яблоки — 60 грн за кг.

"Я одна думала чего-то, что в Польше дешевле продукты?" — спросила Богдана.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали на услышанную тему:

  • "Вы забыли упомянуть про минимальную зп в Украине и минимальную зп в Польше, я уже про пенсии не говорю".
  • "Мясо дороже и не вкусное (мне все такое искусственное, особенно ребра, я часто покупаю в фермерских магазинах".
  • "Едим, чтобы работать, работаем, чтобы есть".
  • "Даже в военное время, во время кризиса и безнадежности в Европе все равно дороже, чем у нас. Уже давно заметила это".
  • "И о главном, в Украине минимальная зарплата 8647 грн и в Польше 4666 злотых~56000 грн".

