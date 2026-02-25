Девушка сравнила цены на продукты в Польше и Украине: "Давно заметила это" (фото)

Украинка по имени Богдана рассказала о ценах на продукты в Польше в 2026 году. Что-то дороже, чем в Украине, а что-то почти по такой же цене.

Девушка провела в Instagram экскурсию по супермаркету, который также есть в Украине, для чистоты эксперимента.

Цены на продукты в Польше

"А что по ценам на продукты в Польше? Дешевле или дороже? Идем проверять. Для чистоты эксперимента выбираю "Ашан", потому что он есть и там, и там. И если вы думали, что здесь дешевле, то..." — начала свой рассказ автор видео.

Кока-кола 1,5 л — 106 грн (в Украине около 50-60 грн).

"Ладно, теперь идем к немажорным продуктам. Беру большую сметану — 58 грн. То же самое, что в Украине. А обычное молоко стоит — 47, 53 грн. Тоже плюс-минус то же самое. Но меня больше удивляет, что оно все стоит в упаковках и надо самому его выковыривать", — заметила Богдана.

Мясо дороже — куриная грудка 350 грн за кг, тогда как в Украине — 250.

Различные яйца в Польше

"А вот с яйцами здесь вообще прикол. Кроме того, что есть яйца разного размера — м, л. Здесь яйца еще и делятся на: "снесла курица, которая была только в сарае" и "снесла курица, которая была в сарае и выходила на улицу". Десять яиц среднего размера от обычной курицы — 126 грн. А от "свободной" — 145", — рассказала Богдана.

В Украине десяток яиц обойдется в около 70-80 грн.

Картофель мытый — 100 грн за 2,5 кг.

Немытый — 18 грн за кг.

Капустина — 25 грн за кг.

Багет — 30-40 грн.

Половинка литовского хлеба — 120 грн.

Апельсиновый сок — 100 грн.

Томатная паста — 42 грн.

Яблоки — 60 грн за кг.

"Я одна думала чего-то, что в Польше дешевле продукты?" — спросила Богдана.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали на услышанную тему:

"Вы забыли упомянуть про минимальную зп в Украине и минимальную зп в Польше, я уже про пенсии не говорю".

"Мясо дороже и не вкусное (мне все такое искусственное, особенно ребра, я часто покупаю в фермерских магазинах".

"Едим, чтобы работать, работаем, чтобы есть".

"Даже в военное время, во время кризиса и безнадежности в Европе все равно дороже, чем у нас. Уже давно заметила это".

"И о главном, в Украине минимальная зарплата 8647 грн и в Польше 4666 злотых~56000 грн".

