"Дешевая, бедная страна": украинка рассказала правду об отдыхе на Бали (фото)

Украинка по имени Богдана поделилась опытом отдыха на известном острове Бали. Сказочная Индонезия на самом деле скрывает в себе и ряд нюансов, к которым стоит быть готовыми заранее.

В Instagram девушка показала, что скрывается за популярным туристическим направлением, о котором мечтают миллионы людей.

Минусы острова Бали

"Какие минусы могут быть в этом райском месте. На Бали минусы есть, и рассказываю, как быть к ним готовым. И первое, если вы, как и я, очень любите ходить пешком, находить 10 тысяч шагов за день — забудьте. Здесь это нереально сделать, чтобы вас не сбила машина, на вас никто не наехал, вы не упали в дыру. А если и есть дорожка для пешеходов, на нее наезжают байки", — рассказала автор видео.

Поэтому надо готовиться морально, что на острове получится только кататься на байке.

На Бали много байков Фото: Instagram

Второе — обезьяны.

"Они милые, но до первой вашей схватки с ними. Я, например, теперь вакцины делаю целый месяц. Они могут воровать ваши вещи, разбивать телефоны", — рассказала украинка.

Даже на пляжах часто есть таблички с предупреждением, что там живут "банды" обезьян. Поэтому надо заранее знать, как с ними обращаться.

На Бали много обезьян Фото: Instagram

"На Бали много мусора. Но мы приехали в дешевую, бедную страну, чего мы могли ожидать?" — говорит Богдана.

Впрочем, можно прийти на загрязненный пляж через несколько дней и он будет уже чистый, ведь это зависит от движения океана.

На Бали много мусора Фото: Instagram

Также на острове дорогая медицина: за вакцины и иммуноглобулин автор видео отдала несколько тысяч долларов.

"На Бали надо лететь с классной страховкой", — резюмировала девушка.

На острове дорогая медицина Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди признались, что после таких рассказов не очень и хочется на "райский" остров:

"Красиво конечно, но после ваших кул стори не хочется больше на Бали".

"Обезьяны — это тупо моя фобия. Не понимаю людей, которые с таким восторгом бегут навстречу им, чтобы сделать смешной контент. Я скорее сниму виллу где-то подальше от обезьян, когда поеду туда, чем буду жить в радиусе 5 км рядом с ними".

"Ожидания: летишь в джунгли, чтобы погулять и подышать свежим воздухом — реальность: негде пройтись".

"Не знаю, сейчас здесь на Бали и ожидания совсем провалились. Египет лучше раз в 5".

