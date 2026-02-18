Украинка попала в больницу на Бали: что произошло (видео)

Украинка по имени Александра попала в больницу на Бали из-за брюшного тифа. Она дала конкретные три совета, что делать в таком случае.

Своим опытом девушка поделилась в Instagram. Автор видео советует в первую очередь всегда иметь страховку.

Украинка попала в больницу на Бали

"Я на Бали в больнице, потому что у меня нашли брюшной тиф. Это острая бактериальная инфекция, которую порождает сальмонелла. Эта болезнь заражает кишечник и может распространяться по телу через кровь. Она передается через грязную воду. Все, как мы любим в Индонезии. Еда, в которой есть бактерии, не помытые руки", — сказала Александра.

В частности, у нее была лихорадка (температура 39) три дня, слабость, болели кости, кружилась голова, першило горло.

"Мой совет: когда вам становится плохо, вам нужно сразу сдать кровь", — говорит украинка.

После первых симптомов автор видео вызвала женщину, которая взяла у нее кровь дома. Такая услуга обошлась в 70 долларов. Результаты были в тот же день и подтвердили брюшной тиф.

Также Александра посоветовала обращаться к украинскому врачу за консультацией перед тем, как ложиться в больницу.

"Эта болезнь лечится капельницами, антибиотиками. Мне еще колют от обезвоживания. Вообще на Бали очень дорогая медицина, поэтому третий совет: иметь страховку", — отметила украинка.

В частности, ее лечение стоило в день примерно 200 долларов.

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своим опытом путешествий в экзотические страны:

"Советую вакцинироваться всем своим участникам и сам вакцинирован всеми этими базовыми вакцинами. Вакцины эти есть в частности во Львове и в Киеве, а также во всех странах ЕС и не только. Их легко найти".

"Я руководствуюсь мнением: есть там, где едят местные. Потому что для туристов они пихают что попало".

"Стоимость страхования на 14 дней — 1000 грн ~23$. Поэтому первый совет ДО путешествия — сделайте страховку и при любых проблемах обращаетесь в страховую, а они вас направляют в клинику".

