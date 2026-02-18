Українка потрапила в лікарню на Балі: що сталося (відео)

Українка на імʼя Олександра потрапила в лікарню на Балі через черевний тиф. Вона дала конкретні три поради, що робити в такому разі.

Своїм досвідом дівчина поділилася в Instagram. Авторка відео радить в першу чергу завжди мати страхування.

Українка потрапила в лікарню на Балі

"Я на Балі в лікарні, тому що в мене знайшли черевний тиф. Це гостра бактеріальна інфекція, яку породжує сальмонела. Ця хвороба заражає кишечник і може розповсюджуватися по тілу через кров. Вона передається через брудну воду. Усе, як ми любимо в Індонезії. Їжа, в якій є бактерії, не помиті руки", — сказала Олександра.

Зокрема, у неї була гарячка (температура 39) три дні, слабкість, боліли кості, паморочилося в голові, першило горло.

"Моя порада: коли вам стає погано, вам потрібно одразу здати кров", — каже українка.

Після перших симптомів авторка відео викликала жінку, яка взяла в неї кров удома. Така послуга обійшлася в 70 доларів. Результати були в той же день і підтвердили черевний тиф.

Також Олександра порадила звертатися до українського лікаря за консультацією перед тим, як лягати в лікарню.

"Ця хвороба лікується крапельницями, антибіотиками. Мені ще колють від зневоднення. Взагалі на Балі дуже дорога медицина, тому третя порада: мати страхування", — наголосила українка.

Зокрема, її лікування коштувало в день приблизно 200 доларів.

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм досвідом подорожей в екзотичні країни:

"Раджу вакцинуватись всім своїм учасникам і сам вакцинований усіма цими базовими вакцинами. Вакцини ці є зокрема в Львові та в Києві, а також у всіх країнах ЄС і не тільки. Їх легко знайти".

"Я керуюсь думкою: їсти там, де їдять місцеві. Бо для туристів вони пхають що попало".

"Варість страхування на 14 днів — 1000 грн ~23$. Тому першою порада ДО подорожі — зробіть страхування і при будь яких проблемах звертаєтеся у страхову, а вони вас направляють в клініку".

