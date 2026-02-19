"Дешева, бідна країна": українка розповіла правду про відпочинок на Балі (фото)

Українка на імʼя Богдана поділилася досвідом відпочинку на відомому острові Балі. Казкова Індонезія насправді приховує в собі й низку нюансів, до яких варто бути готовими зарання.

В Instagram дівчина показала, що ховається за популярним туристичним напрямком, про який мріють мільйони людей.

Мінуси острова Балі

"Які мінуси можуть бути в цьому райському місці. На Балі мінуси є, і розказую, як бути до них готовим. І перше, якщо ви, як і я, дуже любите ходити пішки, находжувати 10 тисяч кроків за день — забудьте. Тут це нереально зробити, щоб вас не збила машина, на вас ніхто не наїхав, ви не впали в дірку. А якщо і є доріжка для пішоходів, на неї наїжджають байки", — розповіла авторка відео.

Тому треба готуватися морально, що на острові вийде лише кататися на байку.

На Балі багато байків Фото: Instagram

Друге — мавпи.

"Вони милі, але до першої вашої сутички з ними. Я, наприклад, тепер вакцини роблю цілий місяць. Вони можуть красти ваші речі, розбивати телефони", — розповіла українка.

Навіть на пляжах часто є таблички з попередженням, що там живуть "банди" мавп. Тому треба зарання знати, як з ними поводитися.

На Балі багато мавп Фото: Instagram

"На Балі багато сміття. Але ми приїхали в дешеву, бідну країну, чого ми могли очікувати?" — каже Богдана.

Втім, можна прийти на забруднений пляж через кілька днів і він буде вже чистий, адже це залежить від руху океану.

На Балі багато сміття Фото: Instagram

Також на острові дорога медицина: за вакцини та імуноглобулін авторка відео віддала кілька тисяч доларів.

"На Балі треба летіти з класною страховкою", — резюмувала дівчина.

На острові дорога медицина Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди зізналися, що після таких розповідей не дуже й хочеться на "райський" острів:

"Гарно звісно, але після ваших кул сторі не хочеться більше на Балі".

"Мавпи — це тупо моя фобія. Не розумію людей, які з таким захопленням біжать назустріч ним, щоб зробити смішний контент. Я радше винайму віллу десь подалі від мавп, коли поїду туди, аніж буду жити в радіусі 5 км поруч з ними".

"Очікування: летиш в джунглі, щоб погуляти і подихати свіжим повітрям — реальність: немає де пройтись".

"Не знаю, зараз тут на Балі і очікування зовсім провалились. Єгипет краще раз в 5".

