Хлопця затримали в Грузії "через український паспорт": що було далі (фото)

Українець прилетів до Грузії, але його одразу затримали в аеропорту. Через начебто український паспорт юнаку довелося пройти додаткову перевірку.

Про свою подорож він розповів в Instagram та показав, що сталося після затримки в аеропорту.

Українця затримали в Грузії

"Мене затримали в Грузії через те, що в мене український паспорт. Якщо ви прилетите в Грузію з українським паспортом, в аеропорту поліція допитуватиме вас, чому ви приїхали, наскільки приїхали, запише всі ваші дані, зніме відбитки пальців, і тільки тоді запустить у країну", — розповів автор відео.

Українець також каже, що це стосується лише чоловіків.

"Мене з другом, як бачите запустили. І тут я здійснюю свою маленьку мрію — випити компотик зі справжнім грузином. Прилетіли ми спочатку в Кутаїсі, провели там ніч, а далі ось таким автобусом поїхали в Тбілісі. І почали показувати грузинам, що таке справжня українська музика", — розповів юнак.

Далі туристи гуляли памʼятками міста, піднялися на фунікулері, аби подивитися на нічний Тбілісі зверху.

"Я вражений, це просто потужно. Ну і як же без справжньої грузинської кухні і правильного завершення цього дня?" — резюмував українець.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі подискутували з приводу почутого, особливо про затримання в аеропорту:

"Це через те, що Ви перший (раз) туди прилетіли. А не через укр паспорт, що за байт на коментарі".

"Я кожного разу залітаю і кожного разу клянуся, що ніколи не працював в СБУ".

"10 років тут живу, і так дуже часто задають питання про те, що я роблю в Грузії, а останнім часом почали ще речі перевіряти".

"Фейк Нюз, в Кутаїсі в листопаді був. Задали пару питань в аеропорту, ніяких даних ніхто не збирав".

