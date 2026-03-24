Парня задержали в Грузии "из-за украинского паспорта": что было дальше (фото)

Украинец прилетел в Грузию, но его сразу задержали в аэропорту. Из-за якобы украинского паспорта юноше пришлось пройти дополнительную проверку.

О своем путешествии он рассказал в Instagram и показал, что произошло после задержки в аэропорту.

Украинца задержали в Грузии

"Меня задержали в Грузии из-за того, что у меня украинский паспорт. Если вы прилетите в Грузию с украинским паспортом, в аэропорту полиция будет допрашивать вас, почему вы приехали, насколько приехали, запишет все ваши данные, снимет отпечатки пальцев, и только тогда запустит в страну", — рассказал автор видео.

Украинец также говорит, что это касается только мужчин.

"Меня с другом, как видите запустили. И тут я осуществляю свою маленькую мечту — выпить компотик с настоящим грузином. Прилетели мы сначала в Кутаиси, провели там ночь, а дальше вот таким автобусом поехали в Тбилиси. И начали показывать грузинам, что такое настоящая украинская музыка", — рассказал юноша.

Відео дня

Далее туристы гуляли по достопримечательностям города, поднялись на фуникулере, чтобы посмотреть на ночной Тбилиси сверху.

"Я впечатлен, это просто мощно. Ну и как же без настоящей грузинской кухни и правильного завершения этого дня?" — резюмировал украинец.

Украинец прилетел в Грузию Фото: Instagram

Украинец посетил Грузию Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети подискутировали по поводу услышанного, особенно о задержании в аэропорту:

"Это из-за того, что Вы первый (раз) туда прилетели. А не из-за укр паспорта, что за байт на комментарии".

"Я каждый раз залетаю и каждый раз клянусь, что никогда не работал в СБУ".

"10 лет здесь живу, и так очень часто задают вопросы о том, что я делаю в Грузии, а в последнее время начали еще вещи проверять".

"Фейк Нюз, в Кутаиси в ноябре был. Задали пару вопросов в аэропорту, никаких данных никто не собирал".

