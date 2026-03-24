Украинка рассказала, почему переехала из США на Троещину (фото)

Украинка по имени Настя вернулась из США домой. Теперь она живет на Троещине и называет причины, почему ей там намного лучше.

В Instagram девушка показала, как отличается жизнь в Киеве и за рубежом по нескольким признакам.

"5 причин, почему я переехала из США на Троещину. Если ты вызываешь скорую, ты не получаешь счет на три тысячи долларов. Здесь можно выйти в магазин в 12 ночи и не бояться, что тебя прибьют", — говорит Настя.

По словам девушки, в кофейнях можно "не оставлять ползарплаты за два круассана и кофе".

"А если что-то сломалось, просто вызываешь бесплатного мастера из ЖЭКа и не платишь 200 долларов только за то, что он посмотрел. Поэтому пока все мечтают поехать в США, я просто сижу дома и думаю: "Ну зачем те Америки, если есть Троещина?" — риторически спросила автор видео.

Украинка вернулась из США домой Фото: Instagram

Украинка после США живет на Троещине Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали по поводу услышанного. Не обошлось и без шуток:

"Как вам одобрили визу на Троещину? Какие документы нужно?".

"Как же тут всех "беженок" карьожит от того, что кто-то смеет радоваться жизни в Украине, а не мечтать о "большой и богатой" Америке".

"Девочка хочет в США, зрелая женщина хочет на Троещину".

"США не для слабых... сама на грани, но понимаю, что жизнь в Украине не будет лучше".

