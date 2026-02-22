"Лучшее решение в жизни": украинка купила дом в итальянской деревне (фото)
Девушка, которую зовут Ирина Мазур, поделилась собственным опытом обустройства уютного фермерского дома в Италии. Эта история вдохновляет тысячи людей, которые мечтают о собственном жилье.
Украинка занялась обустройством сельской усадьбы в живописной Италии. Каждый свой шаг, в частности обустройство и декорирование помещения, она демонстрирует в социальных сетях. Подробнее об этой истории, — в материале Фокуса.
Дом в Италии
"Мы купили фермерский дом в итальянской деревне. Точнее — купил мой парень, а я с ним за компанию. Дом в котором когда-то был для агротуризма, то есть вид сельского туризма, когда гости живут в фермерской усадьбе, стоят местные продукты, вино, а иногда даже участвуют в сельских занятиях", — рассказывает Ирина.
По словам украинки, дом расположен на склонах Апеннин — это в 20 минутах езды на машине от Модены.
"Мы искали дом в течение трех лет. Ключевым фактором остановиться на этом варианте стали виды. Потому что мои референсы всегда были где-то между склонами Тосканы, но Тоскана от нас далеко, а завод Ferrari теперь ближе. Поэтому бойфренд экономит на дороге минимум 1 час в день", — делится хозяйка.
Пространство для идей
Девушка добавляет, что получила то, что на самом деле для нее важно, — ощущение своего дома, дикую природу вокруг и пространство для реализации декораторских идей.
"Поскольку раньше этот город служил не только домом, но и бизнесом для предыдущих владельцев, они построили много всего и охватили большую территорию. Поэтому нас ждет много работы по обустройству, чем я буду делиться здесь", — заключает Мазур.
Что пишут люди?
Пользователи сети активно обсуждают увиденное в комментариях. Многие пишут, что завидуют девушке и называют такое решение "лучшим в жизни".
- "Класс! Это очень круто";
- "Обожаю такой контент! Сейчас смотрю на YouTube видео людей, которые купили 500-летний дом в Англии и реконструируют его. Очень интересно!";
- "Итальянская деревня — это кайф. Виды очень красивые";
- "Классный дом. Надеюсь, вы откроетесь как отель";
- "Красиво! Наслаждайтесь. Хоть понимаю работы много, но какой простор для творчества".
