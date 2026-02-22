"Лучшее решение в жизни": украинка купила дом в итальянской деревне (фото)

Девушка, которую зовут Ирина Мазур, поделилась собственным опытом обустройства уютного фермерского дома в Италии. Эта история вдохновляет тысячи людей, которые мечтают о собственном жилье.

Украинка занялась обустройством сельской усадьбы в живописной Италии. Каждый свой шаг, в частности обустройство и декорирование помещения, она демонстрирует в социальных сетях. Подробнее об этой истории, — в материале Фокуса.

Дом в Италии

"Мы купили фермерский дом в итальянской деревне. Точнее — купил мой парень, а я с ним за компанию. Дом в котором когда-то был для агротуризма, то есть вид сельского туризма, когда гости живут в фермерской усадьбе, стоят местные продукты, вино, а иногда даже участвуют в сельских занятиях", — рассказывает Ирина.

Ирина Мазур, украинка в Италии

По словам украинки, дом расположен на склонах Апеннин — это в 20 минутах езды на машине от Модены.

Відео дня

"Мы искали дом в течение трех лет. Ключевым фактором остановиться на этом варианте стали виды. Потому что мои референсы всегда были где-то между склонами Тосканы, но Тоскана от нас далеко, а завод Ferrari теперь ближе. Поэтому бойфренд экономит на дороге минимум 1 час в день", — делится хозяйка.

Пространство для идей

Девушка добавляет, что получила то, что на самом деле для нее важно, — ощущение своего дома, дикую природу вокруг и пространство для реализации декораторских идей.

Ирина Мазур поделилась собственным опытом Фото: Instagram

"Поскольку раньше этот город служил не только домом, но и бизнесом для предыдущих владельцев, они построили много всего и охватили большую территорию. Поэтому нас ждет много работы по обустройству, чем я буду делиться здесь", — заключает Мазур.

Что пишут люди?

Пользователи сети активно обсуждают увиденное в комментариях. Многие пишут, что завидуют девушке и называют такое решение "лучшим в жизни".

"Класс! Это очень круто";

"Обожаю такой контент! Сейчас смотрю на YouTube видео людей, которые купили 500-летний дом в Англии и реконструируют его. Очень интересно!";

"Итальянская деревня — это кайф. Виды очень красивые";

Украинка живет в Италии Фото: Instagram

"Классный дом. Надеюсь, вы откроетесь как отель";

"Красиво! Наслаждайтесь. Хоть понимаю работы много, но какой простор для творчества".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинец, который называет себя представителем бойковской этнографической группы, в своем блоге показал старинную украинскую хату.

Украинец решился на переезд и приобрел хату в Одесской области. Покупка обошлась ему в $7 тысяч. В целом стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около $9 тысяч.

А вот Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.