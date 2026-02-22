"Найкраще рішення у житті": українка купила будинок в італійському селі (фото)

Дівчина, яку звуть Ірина Мазур, поділилась власним досвідом облаштування затишного фермерського будинку в Італії. Ця історія надихає тисячі людей, які мріють про власне помешкання.

Українка зайнялась облаштуванням сільської садиби в мальовничій Італії. Кожен свій крок, зокрема облаштування і декорування помешкання, вона демонструє в соціальних мережах. Детальніше про цю історію, — в матеріалі Фокусу.

Будинок в Італії

"Ми купили фермерський будинок в італійському селі. Точніше — купив мій хлопець, а я з ним за компанію. Будинок в якому колись був для агротуризму, тобто вид сільського туризму, коли гості живуть у фермерській садибі, коштують місцеві продукти, вино, а іноді навіть беруть участь у сільських заняттях", — розповідає Ірина.

Ірина Мазур, українка в Італії

За словами українки, будинок розташований на схилах Апеннін — це у 20 хвилинах їзди на машині від Модени.

Відео дня

"Ми шукали будинок протягом трьох років. Ключовим фактором зупинитися на цьому варіанті стали краєвиди. Бо мої референси завжди були десь між схилами Тоскани, але Тоскана від нас далеко, а завод Ferrari тепер ближче. Тому бойфренд економить на дорозі мінімум 1 год в день", — ділиться господиня.

Простір для ідей

Дівчина додає, що отримала те, що насправді для неї важливо, — відчуття своєї домівки, дику природу навкруги та простір для реалізації декораторських ідей.

Ірина Мазур поділилась власним досвідом Фото: Instagram

"Оскільки раніше це місто слугувало не тільки домівкою, а й бізнесом для попередніх власників, вони розбудували багато всього та охопили велику територію. Тому на нас чекає багато роботи з облаштуванням, чим я буду ділитися тут", — підсумовує Мазур.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі активно обговорюють побачене у коментарях. Багато хто пише, що заздрить дівчини й називає таке рішення "найкращим у житті".

"Клас! Це дуже круто";

"Обожнюю такий контент! Зараз дивлюся на YouTube відео людей, які купили 500-річний дім в Англії та реконструюють його. Дуже цікаво!";

"Італійське село — це кайф. Види дуже гарні";

Українка живе в Італії Фото: Instagram

"Класний будинок. Сподіваюсь, ви відкриєтесь як готель";

"Гарно! Насолоджуйтесь. Хоч розумію роботи багато, але який простір для творчості".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець, який називає себе представником бойківської етнографічної групи, у своєму блозі показав старовинну українську хату.

Українець зважився на переїзд і придбав хату в Одеській області. Покупка обійшлася йому у $7 тисяч. Загалом стартові інвестиції разом із дрібними витратами склали близько $9 тисяч.

А от Євген разом зі своєю родиною реставрує покинуту садибу посеред гір. Результатами своєї роботи він ділиться в соціальних мережах, розповідаючи про всі переваги та недоліки такого житла.