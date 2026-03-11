"С нулем в кармане": украинку депортировали из США домой (фото)

Украинку по имени Настя депортировали из США. Она вернулась домой, но теперь боится за работу, ведь здесь низкие зарплаты и высокие цены.

В Instagram женщина рассказала свою историю, а в комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного.

Украинку депортировали из США

"Меня депортировали из США в Украину. Неделю назад я вернулась домой с нулем в кармане. В Америке мне не удалось заработать денег, так как я сидела без документов больше года", — рассказала автор видео.

За это время украинка потратила все свои деньги на то, чтобы ей быстрее дали разрешение на работу.

"Параллельно оплачивая жилье, еду и страховку на машину. Я думала, что смогу заработать денег, но оказалась сейчас в долгах и теперь мне нужно начинать жизнь с нуля в Украине. Боюсь представить, кем я могу работать, ведь вижу, какие низкие зарплаты и высокие цены на все", — говорит она.

До войны Настя работала моделью в Киеве.

Украинку депортировали из США Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Есть такая песня, твой последний шанс, онли фанс".

"Ты за год не смогла найти, как зарабатывать без документов??? То просто так хотела работать".

"Такая красивая. Можно отправить портфолио во все агентства модельные, а также во Францию или Италию и так далее".

"Из-за оккупации живем в Латвии. Сколько здесь живу, столько слышу нытье что работы нет/работодатели не честные/кидалово и т. п. Удивительно, но я ни одного дня не была без работы, ее куча".

