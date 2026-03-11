Поддержите нас UA
"С нулем в кармане": украинку депортировали из США домой (фото)

Украинку депортировали из США | Фото: коллаж Фокус

Украинку по имени Настя депортировали из США. Она вернулась домой, но теперь боится за работу, ведь здесь низкие зарплаты и высокие цены.

В Instagram женщина рассказала свою историю, а в комментариях пользователи сети подискутировали относительно услышанного.

Украинку депортировали из США

"Меня депортировали из США в Украину. Неделю назад я вернулась домой с нулем в кармане. В Америке мне не удалось заработать денег, так как я сидела без документов больше года", — рассказала автор видео.

За это время украинка потратила все свои деньги на то, чтобы ей быстрее дали разрешение на работу.

"Параллельно оплачивая жилье, еду и страховку на машину. Я думала, что смогу заработать денег, но оказалась сейчас в долгах и теперь мне нужно начинать жизнь с нуля в Украине. Боюсь представить, кем я могу работать, ведь вижу, какие низкие зарплаты и высокие цены на все", — говорит она.

Відео дня

До войны Настя работала моделью в Киеве.

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

  • "Есть такая песня, твой последний шанс, онли фанс".
  • "Ты за год не смогла найти, как зарабатывать без документов??? То просто так хотела работать".
  • "Такая красивая. Можно отправить портфолио во все агентства модельные, а также во Францию или Италию и так далее".
  • "Из-за оккупации живем в Латвии. Сколько здесь живу, столько слышу нытье что работы нет/работодатели не честные/кидалово и т. п. Удивительно, но я ни одного дня не была без работы, ее куча".

