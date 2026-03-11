"З нулем в кармані": українку депортували з США додому (фото)

Українку на імʼя Настя депортували з США. Вона повернулася додому, але тепер боїться за роботу, адже тут низькі зарплати та високі ціни.

В Instagram жінка розповіла свою історію, а в коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого.

Українку депортували з США

"Мене депортували з США в Україну. Тиждень тому я повернулася додому з нулем в кармані. В Америці мені не вдалося заробити грошей, так як я сиділа без доментів більше року", — розповіла авторка відео.

За цей час українка витратила всі свої гроші на те, аби їй швидше дали дозвіл на роботу.

"Паралельно оплачуючи житло, їжу і страхівку на машину. Я думала, що зможу заробити грошей, але опинилася зараз в боргах і тепер мені потрібно починати життя з нуля в Україні. Боюсь уявити, ким я можу працювати, адже бачу, які низькі зарплати і високі ціни на все", — каже вона.

Відео дня

До війни Настя працювала моделлю в Києві.

Українку депортували з США Фото: Instagram

Українку депортували з США Фото: Instagram

Українку депортували з США Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Є така пісня, твій останній шанс, онлі фанс".

"Ти за рік не змогла знайти, як заробляти без документів?? То просто так хотіла працювати".

"Така гарна. Можна відправити портфоліо в усі агенції модельні,а також у Францію чи Італію і так далі".

"Через окупацію живемо в Латвії. Скільки тут живу, стільки чую ниття що роботи нема/роботодавці не чесні/кідалово і т. п. Дивно, але я жодного дня не була без роботи, її купа".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Тетяна Лисюк, яка придбала будинок в Італії за ціною вживаного авто, розповіла в соціальних мережах про свої щомісячні витрати.

Дівчина, яку звуть Ірина Мазур, поділилась власним досвідом облаштування затишного фермерського будинку в Італії.

Крім того, українка розповіла, як потрапила в секту в Херсоні. Їй тоді був 21 рік і конче були потрібні гроші.