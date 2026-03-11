"З нулем в кармані": українку депортували з США додому (фото)
Українку на імʼя Настя депортували з США. Вона повернулася додому, але тепер боїться за роботу, адже тут низькі зарплати та високі ціни.
В Instagram жінка розповіла свою історію, а в коментарях користувачі мережі подискутували щодо почутого.
Українку депортували з США
"Мене депортували з США в Україну. Тиждень тому я повернулася додому з нулем в кармані. В Америці мені не вдалося заробити грошей, так як я сиділа без доментів більше року", — розповіла авторка відео.
За цей час українка витратила всі свої гроші на те, аби їй швидше дали дозвіл на роботу.
"Паралельно оплачуючи житло, їжу і страхівку на машину. Я думала, що зможу заробити грошей, але опинилася зараз в боргах і тепер мені потрібно починати життя з нуля в Україні. Боюсь уявити, ким я можу працювати, адже бачу, які низькі зарплати і високі ціни на все", — каже вона.
До війни Настя працювала моделлю в Києві.
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували щодо почутого:
- "Є така пісня, твій останній шанс, онлі фанс".
- "Ти за рік не змогла знайти, як заробляти без документів?? То просто так хотіла працювати".
- "Така гарна. Можна відправити портфоліо в усі агенції модельні,а також у Францію чи Італію і так далі".
- "Через окупацію живемо в Латвії. Скільки тут живу, стільки чую ниття що роботи нема/роботодавці не чесні/кідалово і т. п. Дивно, але я жодного дня не була без роботи, її купа".
