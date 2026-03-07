Українка, яка купила будинок в Італії за 30 тисяч євро, здивувала цінами на життя (фото)

Тетяна Лисюк, яка придбала будинок в Італії за ціною вживаного авто, розповіла в соціальних мережах про свої щомісячні витрати на житло, продукти, освіту та розваги.

Тетяна разом зі своїм коханим підрахували, скільки коштує життя у власному будинку в Італії, враховуючи всі можливі видатки. Перша стаття витрат — це продукти. Попри те, що пара не ходить в ресторани, на їжу доводиться віддавати левову частку доходу. Детальніше про їхній сімейний бюджет, — у публікації Фокусу.

Життя в Італії

"Звичайні продукти тут дуже смачні: морепродукти, вино, сири, фрукти. На це йде близько 600 євро в місяць. Оренди немає, але італійська комуналка — це окремий вид мистецтва. У середньому платимо 350 євро. Моя кицька теж емігрувала і тепер вимагає італійського тунця та преміум-сервісу, бо вона не збирається жити гірше, ніж в Україні", — розповідає дівчина.

Вартість життя в Італії

Серед інших витрат — розваги, зокрема поїздка до моря, ранковий круасан з кавою, піца, інколи одяг тощо. На це, за словами блогерки, йде приблизно 200 євро.

"А от без машини тут ніяк. Паливо — це ще плюс 200 євро на місяць. Підписки на стрімінгові сервіси, заняття з викладачем італійської. Разом моє життя в Італії коштує близько 1600 євро", — підсумовує Лисюк.

Обговорення у коментарях

Глядачі у коментарях почали обговорювати почуте.

"Дуже бюджетно";

"1600 євро — це прямо, аби виживати. Там, де купа всього по авто, по лікарням, по спорту, по школам, будь-які заміни документів. 1600 євро — це коли місяць, в який в тебе жодних непередбачуваних справ";

"Я живу в Неаполі. Зарплата 600 євро, хата 400, решта їжа, одяг. Ср*ка повна".

Глядачі у коментарях почали обговорювати почуте Фото: Instagram

Одна підписниця поділилась власною історію, розписавши всі статті розходів.

"На Кіпрі на 1 персону. Оренда апартаментів в селі 900 євро (не в місті), бо в місті оренда буде від 1000 євро і це не буде щось "вау"! Бензин десь до 200 євро на місяць, їжа/продукти десь 300-500 євро (теоретично, якщо з розумом, може бути і дешевше)… Зв’язок (раз на 3 міс) біля 150 євро, електрика залежно від пори року (взимку десь біля 300 євро за 3 міс), бо дуже тягне кондиціонер і тут платиться раз в квартал", — написала вона.

