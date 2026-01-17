Дівчина купила найгіршу хату в селі за $3 тисячі: вона стояла порожньою 7 років (фото)

Анна Авджи розповіла про сміливий крок: переїзд у покинуту сільську хату, де вже багато років ніхто не жив. Як виявилось, там не все так погано, як здавалося спочатку.

Дівчина завела блог у соціальних мережах, де періодично ділиться оновленнями. Вона обрала виважену позицію й робить ремонт поступово, починаючи з першочергових завдань. Що з цього вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Переїзд у село

"Ми переїхали у село. Зараз покажу, що ми придбали й що плануємо робити в першу чергу. Вікна замінювати не будемо, вирішили просто пофарбувати. На вулиці вони, на жаль, в гіршому стані. Стіни фарбуватимемо в білий матовий колір. Щоб було зручніше працювати, ми придбали драбину", — розповідає хазяйка у кадрі.

Анна зазначає, що вони почали з того, що переклали стару піч, а також придбали 200 м кабелю, щоб оновити старі дроти в кімнатах.

"З електрикою я майже не працювала, тому мені було дуже цікаво щось зробити самостійно", — зізнається авторка блогу.

Літня кухня, сарай, колодязь

На території, за її словами, є літня кухня, сарай та колодязь, хоча води у будинку поки що немає. Загальна вартість будинку складає 3 тисячі доларів.

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене.

"Анничко, ви молодчинки, будинок гарний. Ви молоденькі, зробите, як лялечку, а колодязь — це чудо. Своя, жива вода. Бажаю миру, здоров'я, щастя любові, добра, радості, тепла", — пише глядачка.

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

Інша додала: "Хатинка класна, а ви зробите лялю із всіма вигодами! Хай щастить, ви — молодчинка".

