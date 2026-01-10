До міста — 20 км: жінка купила хату в селі за $800, але є нюанси (фото)

Українка розповіла про придбання будинку неподалік міста — з електрикою, але без газу та води. Вона завела блог у TikTok, щоб розповідати підписникам про свій досвід трансформації житла. Втім, судячи з коментарів, її ідеї поділяють далеко не всі глядачі.

Власниця будинку опублікували кілька відео, де провела екскурсію помешканням, а також прибудинковою територією. За її словами, це село негазифіковане, тому опалювати доведеться дровами. Вода лише в колодязі, але той в аварійному стані. Фокус поцікавився, як господиня збирається ремонтувати будинок.

Треба робити все заново

"Як бачите, фундаменту тут немає. Треба робити все заново. Цей будинок стояв 14 років без своїх господарів. Попередні власники перед тим, як виїхати, позабирали звідси все, що можна було. Вирізали опалення, яке тут було. Тому ми робили все заново", — пояснює авторка відео.

Вони з чоловіком спершу зробили дитячу кімнату, а далі продовжують роблять ремонт.

Відео дня

"Ми зробили каналізацію, виклали плиту для опалення, побілили стіни та занесли свої меблі", — додає жінка.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі у коментарях почали обговорювати побачене. Більшість побажали родині швидше впоратися з ремонтом та освоїтися у новому місці.

"Я бажаю вам успіху! Будьте щасливі", — пише глядачка.

"У нас в селі також дуже багато стоїть хат по 20 000 грн, нікому вони не потрібні", — написала інша.

Нові господарі вже живуть у будинку Фото: TikTok

Наступна учасниця обговорення додала: "Хтось скаже, що це капець, але знайте, що ви дуже круті! З такого стану зробити хату жилою! Ми теж придбали хату без фундаменту, стару та занедбану. І живемо в таких умовах. Да, не естетично, але вона наша! І це тільки початок. Натхнення вам і сил!".

