Українці купили землю, де догнивав будинок: тепер його не впізнати (фото)

Жінка, яку звуть Олена, розповіла про власний досвід переїзду з міста в село. Разом з чоловіком вони купили земельну ділянку, на якій стояв майже розвалений будинок. Замість того щоб його знести, пара взялась за реставрацію.

Олена згадує, що наважилась на купівлю землі, коли була у гостях в друзів, які живуть поряд. Спочатку планувалося, що старий будиночок слугуватиме будівельним вагончиком для зберігання інструментів та матеріалів. Однак влітку подружжя змінило свої плани й взялось до ремонту. Що у них вийшло за цей час, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Щоб не кататись з міста в село туди-сюди, прийняли рішення про переїзд. Зазвичай в першу чергу будують будинок, а потім висаджують сади, а я вирішила зробити навпаки: почала закладати сад, а поки він росте, чоловік буде будувати будинок. Тому ми зробили хатку для тимчасового житла", — розповідає господиня, демонструючи трансформацію помешкання.

Будинок до ремонту Фото: TikTok

На опублікованих кадрах видно, що нові власники побілили стіни зовні, замазали дірки та тріщини, пофарбували віконниці, вставили нові металопластикові вікна, а також посадила квітник.

Будинок післяремонту Фото: TikTok

За словами Олени, до будинку підведений газ, а вода централізована.

"Хата, якщо зробити все правильно, 100 років іще простоїть";

"Ви її не зруйнуєте, то душа, то гарно, ванна має жити";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Якщо Ви її купили за $3-4 тис. та ще в нову "вкинете" тисяч з 40, то це ще норм. Головне, що є в старій хаті газ!";

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене у коментарях.

