Украинцы купили землю, где догнивал дом: теперь его не узнать (фото)

Женщина, которую зовут Елена, рассказала о собственном опыте переезда из города в село. Вместе с мужем они купили земельный участок, на котором стоял почти развалившийся дом. Вместо того чтобы его снести, пара взялась за реставрацию.

Елена вспоминает, что решилась на покупку земли, когда была в гостях у друзей, которые живут рядом. Сначала планировалось, что старый домик будет служить строительным вагончиком для хранения инструментов и материалов. Однако летом супруги изменили свои планы и приступили к ремонту. Что у них получилось за это время, — читайте в материале Фокуса.

"Чтобы не кататься из города в село туда-сюда, приняли решение о переезде. Обычно в первую очередь строят дом, а потом высаживают сады, а я решила сделать наоборот: начала закладывать сад, а пока он растет, муж будет строить дом. Поэтому мы сделали домик для временного жилья", — рассказывает хозяйка, демонстрируя трансформацию помещения.

Дом до ремонта Фото: TikTok

На опубликованных кадрах видно, что новые владельцы побелили стены снаружи, замазали дыры и трещины, покрасили ставни, вставили новые металлопластиковые окна, а также посадила цветы.

Дом после ремонта Фото: TikTok

По словам Елены, к дому подведен газ, а вода централизованная.

"Дом, если сделать все правильно, 100 лет еще простоит";

"Вы ее не разрушите, то душа, то красиво, ванна должна жить";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Если Вы ее купили за $3-4 тыс. и еще в новую "вбросите" тысяч с 40, то это еще норм. Главное, что есть в старом доме газ!";

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в комментариях.

