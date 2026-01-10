До города — 20 км: женщина купила дом в селе за $800, но есть нюансы (фото)

Украинка рассказала о приобретении дома недалеко от города — с электричеством, но без газа и воды. Она завела блог в TikTok, чтобы рассказывать подписчикам о своем опыте трансформации жилья. Впрочем, судя по комментариям, ее идеи разделяют далеко не все зрители.

Владелица дома опубликовали несколько видео, где провела экскурсию по помещению, а также придомовой территории. По ее словам, это село негазифицировано, поэтому отапливать придется дровами. Вода только в колодце, но тот в аварийном состоянии. Фокус поинтересовался, как хозяйка собирается ремонтировать дом.

Надо делать все заново

"Как видите, фундамента здесь нет. Надо делать все заново. Этот дом стоял 14 лет без своих хозяев. Предыдущие владельцы перед тем, как уехать, позабирали отсюда все, что можно было. Вырезали отопление, которое здесь было. Поэтому мы делали все заново", — объясняет автор видео.

Они с мужем сначала сделали детскую комнату, а дальше продолжают делать ремонт.

Відео дня

"Мы сделали канализацию, выложили плиту для отопления, побелили стены и занесли свою мебель", — добавляет женщина.

Что пишут люди?

Пользователи сети в комментариях начали обсуждать увиденное. Большинство пожелали семье быстрее справиться с ремонтом и освоиться в новом месте.

"Я желаю вам успеха! Будьте счастливы", — пишет зрительница.

"У нас в селе также очень много стоит домов по 20 000 грн, никому они не нужны", — написала другая.

Новые хозяева уже живут в доме Фото: TikTok

Следующая участница обсуждения добавила: "Кто-то скажет, что это капец, но знайте, что вы очень крутые! Из такого состояния сделать дом жилым! Мы тоже приобрели дом без фундамента, старый и заброшенный. И живем в таких условиях. Да, не эстетично, но он наш! И это только начало. Вдохновения вам и сил!".

