Девушка купила худший дом в селе за $3 тысячи: он стоял пустым 7 лет (фото)

Анна Авджи рассказала о смелом решении: переезде в заброшенный сельский дом, где уже много лет никто не жил. Как оказалось, там не все так плохо, как казалось сначала.

Девушка завела блог в социальных сетях, где периодически делится обновлениями. Она выбрала взвешенную позицию и делает ремонт постепенно, начиная с первоочередных задач. Что из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

Переезд в деревню

"Мы переехали в село. Сейчас покажу, что мы приобрели и что планируем делать в первую очередь. Окна заменять не будем, решили просто покрасить. На улице они, к сожалению, в худшем состоянии. Стены будем красить в белый матовый цвет. Чтобы было удобнее работать, мы приобрели лестницу", — рассказывает хозяйка в кадре.

Анна отмечает, что они начали с того, что переложили старую печь, а также приобрели 200 м кабеля, чтобы обновить старые провода в комнатах.

"С электричеством я почти не работала, поэтому мне было очень интересно что-то сделать самостоятельно", — признается автор блога.

Летняя кухня, сарай, колодец

На территории, по ее словам, есть летняя кухня, сарай и колодец, хотя воды в доме пока нет. Общая стоимость дома составляет 3 тысячи долларов.

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное.

"Анночка, вы молодчинки, дом красивый. Вы молоденькие, сделаете, как куколку, а колодец — это чудо. Своя, живая вода. Желаю мира, здоровья, счастья любви, добра, радости, тепла", — пишет зрительница.

Другая добавила: "Домик классный, а вы сделаете куклу со всеми удобствами! Удачи, вы — молодчинка".

