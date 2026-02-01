"Тепер усі сусіди заздрять": українка оживила найгіршу хату в селі (фото)

Українка Валентина Березовська разом з чоловіком живуть на дві країни — в Україні та Німеччині. У своїх соціальних мережах пара розповідає про незвичне хобі — відновлення старих будинків.

Жінка детально розповіла про реставрацію покинутої хати своєї бабусі та дідуся. Будинок розташований у Вінницькій області. Вартість ремонту з "нуля" до етапу "можна завозити меблі" — 35 тисяч євро. Що вийшло з цього задуму, — дізнавався Фокус.

Будинок у селі

"Скільки часу та грошей потрібно на ремонт старої хати в селі? Кажу з власного досвіду, бо ми з чоловіком підписались на таку авантюру ще в кінці 2023 року", — розповідає господиня.

За словами жінки, цю хату збудували її дідусь та бабуся.

"Ті, хто пише, що краще б ми її розвалили й збудували нову, а також ті, хто каже, що там щось з гімна зліпили, нам з вами не по дорозі. Бажання розвалити хату в мене не було, бо мої предки наробилися, щоб звести ці стіни, як воли. Кожен камінь дідусь сам вибив, привіз і поставив туди, де він уже лежить 80 років без єдиної тріщини", — пояснює вона.

Відео дня

Етапи реставрації

Валентина поставила перед собою завдання зберегти "добру ауру", яка тут була вже багато років, але довелось багато чого замінити.

"Замінили дах, вікна, двері, бо це необхідно. Завели воду, зробили розводку на душову та кухню. Єдине, що змінилося у цілісності стін – пробили ще одні двері, щоб мати вихід на терасу… Повністю перебудували стару веранду", — додає хазяйка.

Будинок в селі після ремонту Фото: TikTok

Зрештою, на ремонт всієї хати із зовнішніми та внутрішніми роботами від "нуля" до стану "можна завозити меблі" у них пішло півтора року і 35 тисяч євро.

Відгуки глядачів

У коментарях глядачі почали ділитися думками.

"Це дуже гарно! Не віриться, що вклались в таку суму. Хіба що робили все самі й зекономити на майстрах";

"Сенс з хати в селі, яка коштує як квартира в місті";

"Тепер всі сусіди зарадять";

"Головне, що гроші були. Я от купила хату за 8 тисяч доларів і тепер збираю на ремонт, який, мабуть, буде ×2 вартість ціни. Мрію дожити до того дня, коли зможу вже насолоджуватись красою і зручностями".

"Сума невелика, а зроблено дуже круто, тому цікаво сюди входить робота будівників чи ні або ви робили самостійно? І можна дізнатися в якій це області, бо ціни дуже різні на матеріали/роботи залежно від регіону".

Тераса біля будинку Фото: TikTok

На останній коментар авторка відповіла, що в суму входить оплата праці робітників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бізнесмен Кріс Брумфілд розбагатів та завчасно вийшов на пенсію завдяки власним архітектурним проєктам та нетиповим рішенням. Його комплекс Evergreen Cabins у штаті Нью-Йорк став одним із найпопулярніших серед користувачів Airbnb, — приносить сотні тисяч доларів щороку.

Українка розповіла про придбання будинку неподалік міста — з електрикою, але без газу та води. Вона завела блог у TikTok, щоб розповідати підписникам про свій досвід трансформації житла.

Жінка, яку звуть Олена, розповіла про власний досвід переїзду з міста в село. Разом з чоловіком вони купили земельну ділянку, на якій стояв майже розвалений будинок. Замість того щоб його знести, пара взялась за реставрацію.