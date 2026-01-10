Чоловік поставив у лісі будиночок на дереві — тепер здає його в оренду (фото)

Бізнесмен Кріс Брумфілд розбагатів та завчасно вийшов на пенсію завдяки власним архітектурним проєктам та нетиповим рішенням. Його комплекс Evergreen Cabins у штаті Нью-Йорк став одним із найпопулярніших серед користувачів Airbnb, — приносить сотні тисяч доларів щороку.

Історія успіху Кріса бере свій початок у 2015 році, коли підприємець придбав п'ять акрів лісистої місцевості в містечку Ремсен. Протягом трьох років він власноруч будував першу хатину — "А-подібний" будиночок, на який витратив близько 90 тисяч доларів. Його досвід аналізувало видання Make It.

Місток, який веде до будинку Фото: CNBC Make It

Проєкт швидко став вірусним у мережі, отримавши статус одного з найбільш бажаних об'єктів для оренди в цьому штаті. Брумфілд згадує, що не мав чітких креслень, і це дало йому повну свободу творчості.

Розширення території

Згодом власник розширив територію. У 2019 році він презентував двоповерховий будиночок на дереві висотою понад 4 метри, до якого веде підвісний міст. Помешкання з видом на водоспад обійшлося у 175 тисяч доларів, проте лише за минулий рік воно згенерувало понад 150 тисяч доларів чистого доходу.

Будинок на дереві Фото: CNBC Make It

Минуло небагато часу і на ділянці з’явилася ще одна локація — SPA-кабіна з внутрішнім 5-метровим водоспадом та оздоровчою кімнатою.

Здає будиночок в оренду

За даними фінансових звітів, з моменту запуску першого об’єкта у 2018 році загальний виторг Evergreen Cabins перевищила 2,1 мільйона доларів. Наразі бізнес приносить Брумфілду близько 400 тисяч доларів на рік, що дозволило йому піти на пенсію у 2021 році.

Будинок на дереві тепер здають в оренду Фото: CNBC Make It

Вартість проживання в будиночках варіюється від 380 до 700 доларів за ніч залежно від сезону.

Кріс Брумфілд підкреслює, що його мотивація — лишити гарний спадок для родини, адже в майбутньому управління бізнесом перейде до його дітей.

