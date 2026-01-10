Мужчина поставил в лесу домик на дереве — теперь сдает его в аренду (фото)

Бизнесмен Крис Брумфилд разбогател и заблаговременно вышел на пенсию благодаря собственным архитектурным проектам и нетипичным решениям. Его комплекс Evergreen Cabins в штате Нью-Йорк стал одним из самых популярных среди пользователей Airbnb, — приносит сотни тысяч долларов ежегодно.

История успеха Криса берет свое начало в 2015 году, когда предприниматель приобрел пять акров лесистой местности в городке Ремсен. В течение трех лет он собственноручно строил первую хижину — "А-образный" домик, на который потратил около 90 тысяч долларов. Его опыт анализировало издание Make It.

Мостик, который ведет к дому Фото: CNBC Make It

Проект быстро стал вирусным в сети, получив статус одного из самых желанных объектов для аренды в этом штате. Брумфилд вспоминает, что не имел четких чертежей, и это дало ему полную свободу творчества.

Расширение территории

Потом владелец расширил территорию. В 2019 году он представил двухэтажный домик на дереве высотой более 4 метров, к которому ведет подвесной мост. Помещение с видом на водопад обошлось в 175 тысяч долларов, однако только за прошлый год оно сгенерировало более 150 тысяч долларов чистого дохода.

Відео дня

Дом на дереве Фото: CNBC Make It

Прошло немного времени и на участке появилась еще одна локация — SPA-кабина с внутренним 5-метровым водопадом и оздоровительной комнатой.

Сдает домик в аренду

По данным финансовых отчетов, с момента запуска первого объекта в 2018 году общая выручка Evergreen Cabins превысила 2,1 миллиона долларов. Сейчас бизнес приносит Брумфилду около 400 тысяч долларов в год, что позволило ему уйти на пенсию в 2021 году.

Дом на дереве теперь сдают в аренду Фото: CNBC Make It

Стоимость проживания в домиках варьируется от 380 до 700 долларов за ночь в зависимости от сезона.

Крис Брумфилд подчеркивает, что его мотивация — оставить хорошее наследство для семьи, ведь в будущем управление бизнесом перейдет к его детям.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @rebella.somnium, переселилась в сельский дом, где делает ремонт своими руками. Всеми трансформация мать двоих детей делится с подписчиками блога.

Супруги похвастались приобретением дома с земельным участком во Франции за относительно небольшие деньги. Своим опытом пара делится в социальных сетях. Фокус расспросил у них обо всех деталях.

Украинка, зарегистрированная в TikTok как Елена Март (@olenamart), рассказала о покупке дома в селе. Однако не все зрители оценили такое решение, ведь сейчас недвижимость в очень плачевном состоянии.