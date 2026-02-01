"Теперь все соседи завидуют": украинка оживила худший дом в селе (фото)

Украинка Валентина Березовская вместе с мужем живут на две страны — в Украине и Германии. В своих социальных сетях пара рассказывает о необычном хобби — восстановление старых домов.

Женщина подробно рассказала о реставрации заброшенного дома своей бабушки и дедушки. Дом расположен в Винницкой области. Стоимость ремонта с "нуля" до этапа "можно завозить мебель" — 35 тысяч евро. Что получилось из этой затеи, — узнавал Фокус.

Дом в деревне

"Сколько времени и денег нужно на ремонт старого дома в селе? Говорю по собственному опыту, потому что мы с мужем подписались на такую авантюру еще в конце 2023 года", — рассказывает хозяйка.

По словам женщины, этот дом построили ее дедушка и бабушка.

"Те, кто пишет, что лучше бы мы его развалили и построили новый, а также те, кто говорит, что там что-то из гимна слепили, нам с вами не по пути. Желания развалить дом у меня не было, потому что мои предки наработались, чтобы возвести эти стены как волы. Каждый камень дедушка сам выбил, привез и поставил туда, где он уже лежит 80 лет без единой трещины", — объясняет она.

Відео дня

Этапы реставрации

Валентина поставила перед собой задачу сохранить "добрую ауру", которая здесь была уже много лет, но пришлось многое заменить.

"Заменили крышу, окна, двери, потому что это необходимо. Завели воду, сделали разводку на душевую и кухню. Единственное, что изменилось в целостности стен — пробили еще одну дверь, чтобы иметь выход на террасу... Полностью перестроили старую веранду", — добавляет хозяйка.

Дом в селе после ремонта Фото: TikTok

В конце концов, на ремонт всего дома с внешними и внутренними работами от "нуля" до состояния "можно завозить мебель" у них ушло полтора года и 35 тысяч евро.

Отзывы зрителей

В комментариях зрители начали делиться мыслями.

"Это очень красиво! Не верится, что уложились в такую сумму. Разве что делали все сами и сэкономили на мастерах";

"Смысл с дома в селе, который стоит как квартира в городе";

"Теперь все соседи помогут";

"Главное, что деньги были. Я вот купила дом за 8 тысяч долларов и теперь собираю на ремонт, который, видимо, будет ×2 стоимость цены. Мечтаю дожить до того дня, когда смогу уже наслаждаться красотой и удобствами".

"Сумма небольшая, а сделано очень круто, поэтому интересно сюда входит работа строителей или нет или вы делали самостоятельно? И можно узнать в какой это области, потому что цены очень разные на материалы/работы в зависимости от региона".

Терраса возле дома Фото: TikTok

На последний комментарий автор ответила, что в сумму входит оплата труда рабочих.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бизнесмен Крис Брумфилд разбогател и заблаговременно вышел на пенсию благодаря собственным архитектурным проектам и нетипичным решениям. Его комплекс Evergreen Cabins в штате Нью-Йорк стал одним из самых популярных среди пользователей Airbnb, — приносит сотни тысяч долларов ежегодно.

Украинка рассказала о приобретении дома недалеко от города — с электричеством, но без газа и воды. Она завела блог в TikTok, чтобы рассказывать подписчикам о своем опыте трансформации жилья.

Женщина, которую зовут Елена, рассказала о собственном опыте переезда из города в село. Вместе с мужем они купили земельный участок, на котором стоял почти развалившийся дом. Вместо того чтобы его снести, пара взялась за реставрацию.