Украинка, которая купила дом в Италии за 30 тысяч евро, удивила ценами на жизнь (фото)

Татьяна Лысюк, которая приобрела дом в Италии по цене подержанного авто, рассказала в социальных сетях о своих ежемесячных расходах на жилье, продукты, образование и развлечения.

Татьяна вместе со своим возлюбленным подсчитали, сколько стоит жизнь в собственном доме в Италии, учитывая все возможные траты. Первая статья расходов — это продукты. Несмотря на то, что пара не ходит в рестораны, на еду приходится отдавать львиную долю дохода. Подробнее об их семейном бюджете, — в публикации Фокуса.

Жизнь в Италии

"Обычные продукты здесь очень вкусные: морепродукты, вино, сыры, фрукты. На это уходит около 600 евро в месяц. Аренды нет, но итальянская коммуналка — это отдельный вид искусства. В среднем платим 350 евро. Моя киска тоже эмигрировала и теперь требует итальянского тунца и премиум-сервиса, потому что она не собирается жить хуже, чем в Украине", — рассказывает девушка.

Стоимость жизни в Италии

Среди других расходов — развлечения, в частности поездка к морю, утренний круассан с кофе, пицца, иногда одежда и тому подобное. На это, по словам блогерши, уходит примерно 200 евро.

"А вот без машины здесь никак. Топливо — это еще плюс 200 евро в месяц. Подписки на стриминговые сервисы, занятия с преподавателем итальянского. Итого моя жизнь в Италии стоит около 1600 евро", — подытоживает Лысюк.

Обсуждение в комментариях

Зрители в комментариях начали обсуждать услышанное.

"Очень бюджетно";

"1600 евро — это прямо, чтобы выживать. Там, где куча всего по авто, по больницам, по спорту, по школам, любые замены документов. 1600 евро — это когда месяц, в который у тебя никаких непредсказуемых дел";

"Я живу в Неаполе. Зарплата 600 евро, дом 400 евро, остальное еда, одежда. Ср*ка полная".

Одна подписчица поделилась собственной историей, расписав все статьи расходов.

"На Кипре на 1 персону. Аренда апартаментов в селе 900 евро (не в городе), потому что в городе аренда будет от 1000 евро и это не будет что-то "вау"! Бензин где-то до 200 евро в месяц, еда/продукты где-то 300-500 евро (теоретически, если с умом, может быть и дешевле)... Связь (раз в 3 мес) около 150 евро, электричество в зависимости от времени года (зимой где-то около 300 евро за 3 мес), потому что очень тянет кондиционер и здесь платится раз в квартал", — написала она.

