Підступний обман: українка розповіла, як її заманили в секту (фото)

Українка розповіла, як потрапила в секту в Херсоні. Їй тоді був 21 рік і конче були потрібні гроші.

У TlkTok дівчина пригадала, як ледве вибралася з тієї організації.

Як українка потрапила в секту

"Я попала в секту. Це такий нормальний кусок мого життя", — почала свою розповідь вона.

Дівчині тоді був 21 рік і вона жила в Херсоні, працювала в ресторані, але вирішила змінити роботу, бо не вистачало грошей.

"А працювати за професією я не планувала з того моменту, як отримала диплом. Попалась мені вакансія. Максимально розпливчаста. Менеджер з продажів. Хороша зарплата плюс підходящий мені графік", — каже авторка відео.

Коли вона прийшла на співбесіду в бізнес-центр, то там з самого початку створювали ілюзію "боротьби за вакансію". Втім, про роботу майже нічого не пояснювали, більше питали. А на наступний день запросили на перший пробний робочий день.

Відео дня

За словами дівчини, її привабило те, що там був розрахунок день у день, а їй дуже були потрібні гроші тут і зараз.

"Почнемо з того, що таке взагалі деструктивна секта і її ознаки. Щоб не бути голослівною і обґрунтувати, чому я в подальшому буду називати цю компанію не інакше ніж сектою. Деструктивна секта це ієрархічна організація, яка використовує методи психологічного маніпулювання, контролю свідомості та обману для залучення та утримання адептів, що призводить до руйнування їхньої особистості та соціальних звʼязків", — заявила українка.

Дівчина показала конспекти з навчання Фото: TikTok

Чому це секта

За словами авторки відео, ознаки цього: наявність харизматичного лідера, ієрархія, закритість, ізоляція, розривання соціальних звʼязків.

Там їй треба було продавати картки, з яких отримувала половину зароблених на них грошей. Перший день вона тільки дивилася, як колега Ваня продає їх по різних закладах.

А система будувалася за принципом піраміди. Людину закріплюють за тренером і вона починає продавати. Згодом виявилося, що для підвищення потрібно певну кількість людей довести до вищого рівня — тренера, лідера.

"Спочатку це було весело. Ми зранку збиралися і нам проводили тренінги", — пригадує дівчина.

Втім, згодом часто почали затримувати на роботі.

Українка розповіла, як потрапила в секту Фото: TikTok

Як пішла звідти

Ще в перший місяць авторка ролика подумала, що це секта, але була впевнена, що не потрапить на "гачок" і буде лише заробляти гроші.

Там засуджували наявність друзів, стосунків та "нормальну" роботу в офісі. А дівчина могла заробити 30 тисяч і більше.

Цікаво, що якщо хтось йде з компанії, в той самий момент всі інші члени компанії мають обрубати з ним всі звʼязки.

"Щоб не дай Боже ніхто з компанії не дізнався, що після компанії є життя і щоб інші учасники боялися виключення", — каже авторка відео.

Вона порадила ретельно слідкувати за близькими, щоб вони не потрапили на такий "гачок".

Щодо того, як сама авторка пішла з "секти": її хлопець приніс величезний букет квітків на один з тренінгів, щоб колеги побачили, що в неї є особисте життя. Це був "початок кінця". Її почали засуджувати, а через якийсь час хлопець остаточно "вирвав" її звідти.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі почали обговорювати почуте:

"Ви будете здивовані, але таких компаній з елементами секти дуже багато. Але це дійсно не те саме, що секта".

"Я попала в 17 і в нас були не картки, а книжки. Але та сама база. Ну винесла я звідти не навички продажів, а статус молодої матері одиначки без освіти".

"Я колись купила таку карту. Не купити було нереально, хоча грошей на це у мене не вистачало, нас вмовили купити з колегою навпіл".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська OnlyFans-модель судиться з податковою. Суд вважає, що вона заборгувала державі понад 300 тисяч гривень.

Український блогер Влад Тимошенко розповів, як зрозуміти, що на могилі була відьма.

Фокус розповідав, що відомо про зіркових сектантів у Голлівуді і не тільки. Один з них — легендарний Том Круз.