Коварный обман: украинка рассказала, как ее заманили в секту (фото)
Украинка рассказала, как попала в секту в Херсоне. Ей тогда был 21 год и очень нужны были деньги.
В TlkTok девушка вспомнила, как еле выбралась из той организации.
Как украинка попала в секту
"Я попала в секту. Это такой нормальный кусок моей жизни", — начала свой рассказ она.
Девушке тогда был 21 год и она жила в Херсоне, работала в ресторане, но решила сменить работу, потому что не хватало денег.
"А работать по профессии я не планировала с того момента, как получила диплом. Попалась мне вакансия. Максимально расплывчатая. Менеджер по продажам. Хорошая зарплата плюс подходящий мне график", — говорит автор видео.
Когда она пришла на собеседование в бизнес-центр, то там с самого начала создавали иллюзию "борьбы за вакансию". Впрочем, о работе почти ничего не объясняли, больше спрашивали. А на следующий день пригласили на первый пробный рабочий день.
По словам девушки, ее привлекло то, что там был расчет день в день, а ей очень были нужны деньги здесь и сейчас.
"Начнем с того, что такое вообще деструктивная секта и ее признаки. Чтобы не быть голословной и обосновать, почему я в дальнейшем буду называть эту компанию не иначе как сектой. Деструктивная секта это иерархическая организация, которая использует методы психологического манипулирования, контроля сознания и обмана для привлечения и удержания адептов, что приводит к разрушению их личности и социальных связей", — заявила украинка.
Почему это секта
По словам автора видео, признаки этого: наличие харизматичного лидера, иерархия, закрытость, изоляция, разрыв социальных связей.
Там ей надо было продавать карточки, с которых получала половину заработанных на них денег. Первый день она только смотрела, как коллега Ваня продает их по разным заведениям.
А система строилась по принципу пирамиды. Человека закрепляют за тренером и он начинает продавать. Со временем оказалось, что для повышения нужно определенное количество людей довести до высшего уровня — тренера, лидера.
"Сначала это было весело. Мы утром собирались и нам проводили тренинги", — вспоминает девушка.
Впрочем, впоследствии часто начали задерживать на работе.
Как ушла оттуда
Еще в первый месяц автор ролика подумала, что это секта, но была уверена, что не попадет на "крючок" и будет только зарабатывать деньги.
Там осуждали наличие друзей, отношений и "нормальную" работу в офисе. А девушка могла заработать 30 тысяч и больше.
Интересно, что если кто-то уходит из компании, в тот же момент все остальные члены компании должны обрубить с ним все связи.
"Чтобы не дай Бог никто из компании не узнал, что после компании есть жизнь и чтобы другие участники боялись исключения", — говорит автор видео.
Она посоветовала тщательно следить за близкими, чтобы они не попали на такой "крючок".
Относительно того, как сама автор ушла из "секты": ее парень принес огромный букет цветов на один из тренингов, чтобы коллеги увидели, что у нее есть личная жизнь. Это было "начало конца", ее начали осуждать, а через некоторое время парень окончательно "вырвал" ее оттуда.
Реакция сети
В комментариях пользователи сети начали обсуждать услышанное:
- "Вы будете удивлены, но таких компаний с элементами секты очень много. Но это действительно не то же самое, что секта".
- "Я попала в 17 и у нас были не карточки, а книжки. Но та же база. Ну вынесла я оттуда не навыки продаж, а статус молодой матери одиночки без образования".
- "Я когда-то купила такую карту. Не купить было нереально, хотя денег на это у меня не хватало, нас уговорили купить с коллегой пополам".
