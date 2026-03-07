Коварный обман: украинка рассказала, как ее заманили в секту (фото)

Украинка рассказала, как попала в секту в Херсоне. Ей тогда был 21 год и очень нужны были деньги.

В TlkTok девушка вспомнила, как еле выбралась из той организации.

Как украинка попала в секту

"Я попала в секту. Это такой нормальный кусок моей жизни", — начала свой рассказ она.

Девушке тогда был 21 год и она жила в Херсоне, работала в ресторане, но решила сменить работу, потому что не хватало денег.

"А работать по профессии я не планировала с того момента, как получила диплом. Попалась мне вакансия. Максимально расплывчатая. Менеджер по продажам. Хорошая зарплата плюс подходящий мне график", — говорит автор видео.

Когда она пришла на собеседование в бизнес-центр, то там с самого начала создавали иллюзию "борьбы за вакансию". Впрочем, о работе почти ничего не объясняли, больше спрашивали. А на следующий день пригласили на первый пробный рабочий день.

По словам девушки, ее привлекло то, что там был расчет день в день, а ей очень были нужны деньги здесь и сейчас.

"Начнем с того, что такое вообще деструктивная секта и ее признаки. Чтобы не быть голословной и обосновать, почему я в дальнейшем буду называть эту компанию не иначе как сектой. Деструктивная секта это иерархическая организация, которая использует методы психологического манипулирования, контроля сознания и обмана для привлечения и удержания адептов, что приводит к разрушению их личности и социальных связей", — заявила украинка.

Девушка показала конспекты по обучению Фото: TikTok

Почему это секта

По словам автора видео, признаки этого: наличие харизматичного лидера, иерархия, закрытость, изоляция, разрыв социальных связей.

Там ей надо было продавать карточки, с которых получала половину заработанных на них денег. Первый день она только смотрела, как коллега Ваня продает их по разным заведениям.

А система строилась по принципу пирамиды. Человека закрепляют за тренером и он начинает продавать. Со временем оказалось, что для повышения нужно определенное количество людей довести до высшего уровня — тренера, лидера.

"Сначала это было весело. Мы утром собирались и нам проводили тренинги", — вспоминает девушка.

Впрочем, впоследствии часто начали задерживать на работе.

Украинка рассказала, как попала в секту Фото: TikTok

Как ушла оттуда

Еще в первый месяц автор ролика подумала, что это секта, но была уверена, что не попадет на "крючок" и будет только зарабатывать деньги.

Там осуждали наличие друзей, отношений и "нормальную" работу в офисе. А девушка могла заработать 30 тысяч и больше.

Интересно, что если кто-то уходит из компании, в тот же момент все остальные члены компании должны обрубить с ним все связи.

"Чтобы не дай Бог никто из компании не узнал, что после компании есть жизнь и чтобы другие участники боялись исключения", — говорит автор видео.

Она посоветовала тщательно следить за близкими, чтобы они не попали на такой "крючок".

Относительно того, как сама автор ушла из "секты": ее парень принес огромный букет цветов на один из тренингов, чтобы коллеги увидели, что у нее есть личная жизнь. Это было "начало конца", ее начали осуждать, а через некоторое время парень окончательно "вырвал" ее оттуда.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети начали обсуждать услышанное:

"Вы будете удивлены, но таких компаний с элементами секты очень много. Но это действительно не то же самое, что секта".

"Я попала в 17 и у нас были не карточки, а книжки. Но та же база. Ну вынесла я оттуда не навыки продаж, а статус молодой матери одиночки без образования".

"Я когда-то купила такую карту. Не купить было нереально, хотя денег на это у меня не хватало, нас уговорили купить с коллегой пополам".

