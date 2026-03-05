Исследователь кладбищ рассказал, как узнать, что на могиле была ведьма (фото)

Украинский блогер Влад Тимошенко провел "экскурсию" по Байковому кладбищу в Киеве в начале весны. После схода снега можно найти неожиданные вещи.

Исследователь кладбищ показал, по каким признакам можно понять, что на могиле была ведьма.

Следы ведьмы на могиле

Под статуей Иисуса Христа лежало несколько необычных находок, в частности цветные большие зубы.

"Старинный склеп. А здесь, я даже не сомневался, что сейчас начнет таять снег и будет много разных находок. Посмотрите, здесь черный воск, здесь какие-то кристаллы такие интересные, камешки разноцветные с какими-то рунами или что оно такое. А здесь из каких-то будто наплетенных нитей зубы разноцветные. Там еще упало что-то такое как кошелек", — рассказал Влад.

Следы ведьмы на могиле Фото: YouTube

"Кто-то что-то ведьмачил у подножия Иисуса Христа", — добавил автор видео.

Статуя Иисуса Христа Фото: YouTube

Также Тимошенко показал польскую часть кладбища.

"Это здесь польская часть старых захоронений. Сейчас поляки занимаются этими захоронениями, этими могилами, каждую весну убирают, вешают такие ленточки со своими флагами. И обязательно всегда стоят лампадки", — рассказал блогер, добавив, что жаль, что многие украинские могилы в более плохом состоянии.

Байковое кладбище Фото: YouTube

Реакция сети

В комментариях украинцы дискутируют относительно увиденного:

"Относительно отношения власти к благоустройству кладбища, то если ей безразличны жизни живых киевлян, как вот этой зимой, то к умершим тем более!".

"Стоило ли принимать Христу такие муки ради людей, чтобы они потом творили свои сатанинские обряды у подножия его статуи изуродованной, избитой какими-то вандалами".

"Какие жуткие цветные зубы".

"Спасибо вам за видео, за все что вы делаете, пусть то, что вы делаете, возвращается вам в тысячным добром".

