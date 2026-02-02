Похоронена с родителями: как выглядит могила Русланы Писанки (фото)
В сети активно обсуждают памятник украинской легендарной актрисе и телеведущей Руслане Писанки, которая ушла из жизни в 2022 году из-за онкологии.
Это произошло, потому что один украинец показал в Instagram, как выглядит имеет место последнего упокоения знаменитости в Киеве на Берковецком кладбище.
Как выглядит могила Русланы Писанки
"Это могила Русланы Писанки — украинской актрисы, телеведущей и человека, которого любила вся Украина. Она родилась в 1965 году в Киеве. Ее голос и харизма сделали ее одной из самых узнаваемых ведущих украинского телевидения. Последние годы ее жизни были очень тяжелыми. Руслана боролась с онкологией. В то же время эту же болезнь имела ее мама", — рассказал автор видео.
Когда началась большая война в 2022 году, муж актрисы вывез ее за границу, чтобы там Руслану быстрее вылечили, а сам остался в Украине ухаживать за ее матерью.
"Они попрощались, понимая, что могут видеться в последний раз. Мать до последнего верила, что дочери помогут за границей. Но чуда не произошло. Руслана Писанка умерла в 2022 году. Почти одновременно ушла из жизни и ее мама", — отметил автор видео.
Памятник звезде экрана выполнен из украинского гранита габбро.
Реакция сети
В комментариях украинцы начали вспоминать, из каких проектов помнят Писанку. Были и те, кому не понравилась лаконичность памятника:
- "Только что узнал, что фамилия ПисанкО, а не ПисанкА. Легендарная женщина! Ее любили и дети, и старики. Светлая память".
- "Помню, когда Руслана вела прогноз погоды".
- "Вся семья вместе... брат совсем молодым умер и отец тоже... Пусть они там будут вместе без печали и боли, в радости".
- "Мне Руся запомнилась в фильме "Огнем и мечом" — эпизодическая роль, но, как всегда, ярко!".
- "Очень посредственно, как для такого яркого человека!!!".
- "Такой достойный человек. Помню, что их отношения начались в достаточно позднем возрасте. Он просто на пьедестал ее ставил. Конечно, в его добрых намерениях не все были убеждены. Так радостно видеть, что он был с ней до конца, помогал с самым дорогим".
