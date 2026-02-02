Поддержите нас UA
Стиль жизни Умерла Руслана Писанка

Похоронена с родителями: как выглядит могила Русланы Писанки (фото)

Руслана Писанка | Фото: Instagram pisankaruslana

В сети активно обсуждают памятник украинской легендарной актрисе и телеведущей Руслане Писанки, которая ушла из жизни в 2022 году из-за онкологии.

Это произошло, потому что один украинец показал в Instagram, как выглядит имеет место последнего упокоения знаменитости в Киеве на Берковецком кладбище.

Как выглядит могила Русланы Писанки

"Это могила Русланы Писанки — украинской актрисы, телеведущей и человека, которого любила вся Украина. Она родилась в 1965 году в Киеве. Ее голос и харизма сделали ее одной из самых узнаваемых ведущих украинского телевидения. Последние годы ее жизни были очень тяжелыми. Руслана боролась с онкологией. В то же время эту же болезнь имела ее мама", — рассказал автор видео.

Когда началась большая война в 2022 году, муж актрисы вывез ее за границу, чтобы там Руслану быстрее вылечили, а сам остался в Украине ухаживать за ее матерью.

могила Русланы Писанки
Фото: Instagram

"Они попрощались, понимая, что могут видеться в последний раз. Мать до последнего верила, что дочери помогут за границей. Но чуда не произошло. Руслана Писанка умерла в 2022 году. Почти одновременно ушла из жизни и ее мама", — отметил автор видео.

Руслана Писанка похоронена вместе с близкими
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Памятник звезде экрана выполнен из украинского гранита габбро.

Реакция сети

В комментариях украинцы начали вспоминать, из каких проектов помнят Писанку. Были и те, кому не понравилась лаконичность памятника:

  • "Только что узнал, что фамилия ПисанкО, а не ПисанкА. Легендарная женщина! Ее любили и дети, и старики. Светлая память".
  • "Помню, когда Руслана вела прогноз погоды".
  • "Вся семья вместе... брат совсем молодым умер и отец тоже... Пусть они там будут вместе без печали и боли, в радости".
  • "Мне Руся запомнилась в фильме "Огнем и мечом" — эпизодическая роль, но, как всегда, ярко!".
  • "Очень посредственно, как для такого яркого человека!!!".
  • "Такой достойный человек. Помню, что их отношения начались в достаточно позднем возрасте. Он просто на пьедестал ее ставил. Конечно, в его добрых намерениях не все были убеждены. Так радостно видеть, что он был с ней до конца, помогал с самым дорогим".

