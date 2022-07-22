Ольга Сумская показала последнее сообщение Русланы Писанки

В июле 2022 Руслана Писанка умерла на территории Германии.

Украинская актриса Ольга Сумская показала в своем Instagram последнее сообщение Русланы Писанки.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Переписка между коллегами по цеху состоялась еще в феврале 2022, когда Руслана Писанка сломала ногу. Тогда артистка потеряла сознание на сцене, когда играла в спектакле "Поезд "Одесса-мама", упала и получила серьезную травму.

Писанка рассказала Ольге Сумской, что врачи в местной больнице оказались настоящими профессионалами и обработали ей ногу.

"Как так? Руся, ты должна была вернуться на сцену!" – подписала снимок экрана Ольга Сумская.

[ + – ] Последнее сообщение Русланы Писанки для Ольги Сумской

В частности, Сумская поделилась несколькими архивными кадрами с умершей телеведущей и призналась, что они вместе должны были сыграть в спектакле.

"Рассказала об операции на ноге, которую сломала до войны на спектакле, как врачи собирали ее по кусочкам … Сколько лет мы вместе в театральной антрепризе, сколько сыграно прекрасных спектаклей! Более харизматичной актрисы и личности трудно представить. Мы могли говорить часами обо всем", – откровенно рассказала Ольга Сумская.

В ночь на 19 июля 2022 в Германии умерла Руслана Писанка. В возрасте 56 лет телеведущей и актрисе диагностировали тяжелую болезнь. Она уехала из Украины сразу в начале полномасштабной войны в Украину. Сначала никто не называл точную причину, почему умерла Руслана Писанка.

В феврале этого же года знаменитость получила серьезную травму ноги, а вскоре потеряла мать.

Напомним, Игорь Исаков, муж телеведущей, рассказал, почему умерла Руслана Писанка и где будут хоронить знаменитость.

Также Фокус писал о том, почему Руслана Писанка олицетворяет образ Украины.