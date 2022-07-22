Ольга Сумська показала останнє повідомлення Руслани Писанки

У липні 2022 Руслана Писанка померла на території Німеччини.

Українська акторка Ольга Сумська показала у своєму Instagram останнє повідомлення Руслани Писанки.

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Листування між колегами по цеху відбулося ще в лютому 2022, коли Руслана Писанка зламала ногу. Тоді артистка знепритомніла на сцені, коли грала в спектаклі "Поїзд "Одеса-мама", впала та отримала серйозну травму.

Писанка розповіла Ользі Сумській, що лікарі в місцевій лікарні виявилися справжніми професіоналами та обробили їй ногу.

"Як так? Руся, ти повинна була повернутися на сцену!" – підписала знімок екрану Ольга Сумська.

[ + – ] Останнє повідомлення Руслани Писанки для Ольги Сумської

Зокрема Сумська поділилася кількома архівними кадрами з померлою телеведучою та зізналася, що вони разом повинні були зіграти у виставі.

"Розповіла про операцію на нозі,яку зламала до війни на виставі,як лікарі збирали її по шматочках …Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної актриси і особистості важко уявити..Ми могли говорити годинами про все", — відверто розповіла Ольга Сумська.

У ніч на 19 липня 2022 в Німеччині померла Руслана Писанка. У віці 56 років телеведучій та акторці діагностували важку хворобу. Вона виїхала з України одразу на початку повномасштабної війни в Україні. Спочатку ніхто не називав точної причини, чому померла Руслана Писанка.

У лютому цього ж року знаменитість отримала серйозну травму ноги, а незабаром втратила матір.

Нагадаємо, Ігор Ісаков, чоловік телеведучої, розповів, чому померла Руслана Писанка та де ховатимуть знаменитість.

Також Фокус писав про те, чому Руслана Писанка уособлює образ України.