Игорю Исакову приснился особый сон, в котором появилась его покойная жена и ее мама.

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Муж Русланы Писанки признался, почему решил перезахоронить прах жены на кладбище в Киеве. Об этом Игорь Исаков рассказал изданию "Обозреватель".

Вдовец украинской актрисы и телеведущей вспомнил свой сон, в котором он увидел себя, Писанку и ее маму. Они вместе куда-то ехали.

"И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: наверное, надо, чтобы вся семья была вместе. Сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", — рассказывает Игорь Исаков.

После этого он забрал прах жены из крипты Спасо-Преображенского собора и перезахоронил его на столичном кладбище, рядом с мамой, отцом, братом и другими близкими людьми покойной знаменитости.

В частности, Исаков признался, что не имел желания об этом рассказывать, пока не будет готов памятник артистки. Его должны завершить ко дню рождения Русланы Писанки — 17 ноября.

Игорь Исаков и Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Возле памятника, если будет время, проведет службу священник, которого очень уважала Писанка.

"Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле", — признался вдовец актрисы.

Руслана Писанка Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

Как известно, памятник Писанки, которая ушла из жизни в июле 2022 года, будет "не пафосным". По словам Исакова, монумент будет таким же, как у ее родных.

Напомним, в кого была влюблена Руслана Писанка во время съемок "Танцев со звездами".

Также Фокус писал о значении образа Русланы Писанки для украинской культуры.