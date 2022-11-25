Стало известно, в кого Руслана Писанка была влюблена во время съемок "Танцев со звездами"

Поначалу партнером актрисы должен был стать Влад Яма.

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Стало известно, в кого была влюблена украинская актриса Руслана Писанка. Об этом пишет Главком.

Накануне семья и близкие покойной знаменитости собрались в Международном центре культуры и искусств в честь ее дня рождения. В частности, они делились воспоминаниями и интересными историями о Руслане Писанке. В их числе был украинский продюсер Алексей Гончаренко. Он рассекретил, в кого была влюблена звезда во время участия в телешоу "Танцы со звездами" в 2006 году.

Несмотря на то, что сначала партнером Русланы Писанки должен был стать Влад Яма, после попыток звезда попросила его заменить. Поэтому партнером актрисы тогда стал Николай Коваленко.

[ + – ] Руслана Писанка с мужем Фото: Instagram pisankaruslana

"Никто никогда об этом не говорил, ни разу публично нигде не звучало. Пусть не обижается на меня Игорь (вдовец знаменитости, — ред), но это было задолго до его встречи с Русланой. Писанка была влюблена в своего партнера по "Танцам" Она не танцевала на паркете, а летала... Перед каждым эфиром: "Тягните поплотнее костюм!" Все боялись, что эти детали корсета порвутся прямо во время прямого эфира!" – признался продюсер.

[ + – ] Руслана Писанка на "Танцах со звездами"

Руслана Писанка умерла в июле 2022 года на территории Германии из-за онкологии.

Напомним, с Русланой Писанкой и ее мамой простились в Киеве.

Также Фокус писал об обращении вдовца Русланы Писанки к покойной жене.