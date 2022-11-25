Стало известно, в кого Руслана Писанка была влюблена во время съемок "Танцев со звездами"
Поначалу партнером актрисы должен был стать Влад Яма.
Стало известно, в кого была влюблена украинская актриса Руслана Писанка. Об этом пишет Главком.
Накануне семья и близкие покойной знаменитости собрались в Международном центре культуры и искусств в честь ее дня рождения. В частности, они делились воспоминаниями и интересными историями о Руслане Писанке. В их числе был украинский продюсер Алексей Гончаренко. Он рассекретил, в кого была влюблена звезда во время участия в телешоу "Танцы со звездами" в 2006 году.
Несмотря на то, что сначала партнером Русланы Писанки должен был стать Влад Яма, после попыток звезда попросила его заменить. Поэтому партнером актрисы тогда стал Николай Коваленко.
"Никто никогда об этом не говорил, ни разу публично нигде не звучало. Пусть не обижается на меня Игорь (вдовец знаменитости, — ред), но это было задолго до его встречи с Русланой. Писанка была влюблена в своего партнера по "Танцам" Она не танцевала на паркете, а летала... Перед каждым эфиром: "Тягните поплотнее костюм!" Все боялись, что эти детали корсета порвутся прямо во время прямого эфира!" – признался продюсер.
Руслана Писанка умерла в июле 2022 года на территории Германии из-за онкологии.
Напомним, с Русланой Писанкой и ее мамой простились в Киеве.
Также Фокус писал об обращении вдовца Русланы Писанки к покойной жене.