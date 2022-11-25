Стало відомо, у кого Руслана Писанка була закохана під час зйомок "Танців з зірками"
Спочатку партнером акторки повинен був стати Влад Яма.
Стало відомо, в кого була закохана українська акторка Руслана Писанка. Про це пише Главком.
Напередодні родина та близькі покійної знаменитості зібралася в Міжнародному центрі культури і мистецтв в честь її дня народження. Зокрема вони ділилися спогадами та цікавими історіями про Руслану Писанку. Серед них був український продюсер Олексій Гончаренко. Він розсекретив, у кого була закохана зірка під час участі в телешоу "Танці з зірками" у 2006.
Попри те, що спочатку партнером Руслани Писанки повинен був стати Влад Яма, після проб зірка попросила його замінити. Через це партнером акторки тоді став Микола Коваленко.
"Ніхто ніколи про це не говорив, жодного разу публічно ніде не звучало. Нехай не ображається на мене Ігор (вдівець Руслани Писанки, — ред), але це було задовго до його зустрічі з Русланою. Писанка була закохана у свого партнера по "Танцях". Вона не танцювала на паркеті, а літала. Перед кожним ефіром: "Тягніть щільніше костюм!" Всі боялися, що ці деталі корсета порвуться прямо під час прямого ефіру!" — зізнався продюсер.
Руслана Писанка померла у липні 2022 на території Німеччини через онкологію.
Нагадаємо, з Русланою Писанкою та її мамою попрощалися у Києві.
Також Фокус писав про звернення вдівця Руслани Писанки до покійної дружини.