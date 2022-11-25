Стало відомо, у кого Руслана Писанка була закохана під час зйомок "Танців з зірками"

Спочатку партнером акторки повинен був стати Влад Яма.

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Стало відомо, в кого була закохана українська акторка Руслана Писанка. Про це пише Главком.

Напередодні родина та близькі покійної знаменитості зібралася в Міжнародному центрі культури і мистецтв в честь її дня народження. Зокрема вони ділилися спогадами та цікавими історіями про Руслану Писанку. Серед них був український продюсер Олексій Гончаренко. Він розсекретив, у кого була закохана зірка під час участі в телешоу "Танці з зірками" у 2006.

Попри те, що спочатку партнером Руслани Писанки повинен був стати Влад Яма, після проб зірка попросила його замінити. Через це партнером акторки тоді став Микола Коваленко.

[ + – ] Руслана Писанка з чоловіком Фото: Instagram pisankaruslana

"Ніхто ніколи про це не говорив, жодного разу публічно ніде не звучало. Нехай не ображається на мене Ігор (вдівець Руслани Писанки, — ред), але це було задовго до його зустрічі з Русланою. Писанка була закохана у свого партнера по "Танцях". Вона не танцювала на паркеті, а літала. Перед кожним ефіром: "Тягніть щільніше костюм!" Всі боялися, що ці деталі корсета порвуться прямо під час прямого ефіру!" — зізнався продюсер.

[ + – ] Руслана Писанка на "Танцях із зірками"

Руслана Писанка померла у липні 2022 на території Німеччини через онкологію.

Нагадаємо, з Русланою Писанкою та її мамою попрощалися у Києві.

Також Фокус писав про звернення вдівця Руслани Писанки до покійної дружини.